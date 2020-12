Nuoto, la positività al Covid-19 di Elena Di Liddo avrà delle conseguenze? Alcuni atleti con sintomi, in attesa di conferme

Una situazione preoccupante e da chiarire nel gruppo del nuoto azzurro. Nelle ultime ore la questione Covid-19 ha tenuto banco nella Nazionale, visto che tanti atleti sono stati impegnati negli Assoluti invernali a Riccione dal 17 al 19 dicembre. Ebbene, tra tante voci, la notizia ufficiale è che purtroppo Elena Di Liddo, nuotatrice di riferimento della farfalla del Bel Paese, è risultata positiva al tampone molecolare che ha effettuato.

L’atleta pugliese del Circolo Canottieri Aniene era stata sottoposta preventivamente ai controlli con esito negativo, ma evidentemente vi era un’incubazione che ancora non poteva essere rilevata. A questo punto, il timore è che altri abbiano potuto contrarre il famigerato virus. Dalle notizie raccolte dalla nostra redazione sappiamo che alcune atlete, ovvero Martina Carraro e Ilaria Bianchi, sono febbricitanti e presentano alcuni sintomi. Carraro che, proprio nelle ultime ore, aveva pubblicato una storia su Instagram nella quale ufficializzava la positività di Di Liddo ed esprimeva la sua preoccupazione: “Siamo state insieme nello stesso hotel, durante il pranzo e in auto. Spero che il distanziamento e la mascherina siano stati sufficienti. Adesso sono in quarantena preventiva“, aveva dichiarato la ligure, in attesa di conferme a riguardo.

Da capire anche quello che riguarda Benedetta Pilato, in isolamento preventivo come Martina per aver avuto contatti con Elena e condiviso spazi comuni nello stesso hotel, pranzi durante i quali non viene indossata la mascherina e spostamenti per raggiungere l’impianto romagnolo. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della FIN, si vivono queste ore con un po’ di tensione e l’augurio, chiaramente, è che tutto si risolva per il meglio.

