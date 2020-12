Una notizia poco lieta per Benedetta Pilato quest’oggi. L’azzurrina, infatti, avrebbe dovuto disputare la fase regionale di Coppa Brema a Roma e i propositi erano importanti, ovvero migliorare i propri riscontri nei 50 e nei 100 rana pur in vasca corta.

Ebbene, Pilato non sarà al via della competizione perché, come rilevato da Stefano Arcobelli de La Gazzetta dello Sport, a contatto con la delfinista Elena Di Liddo, positiva al Coronavirus. Dunque, è scattata per lei la quarantena preventiva. Un vero peccato per Benny, che avrebbe sicuramente gareggiato con le ali ai piedi, come si suol dire, dopo i roboanti risultati di Riccione, dove ha ottenuto due record italiani e la qualificazione olimpica nei 100 rana, con prestazioni sensazionali nelle specialità menzionate.

Un imprevisto sgradito, ma che purtroppo fa parte del gioco in un contesto pandemico dove il rischio contagio è sempre dietro l’angolo. Da questo punto di vista, la sua “fortuna” è stata anche quella di gareggiare nella “bolla” di Budapest (Ungheria), in occasione della International Swimming League 2020, dove per sua stessa ammissione ha avuto l’opportunità di fare esperienza e di allenarsi nella piscina da 50 metri. Una preparazione ad hoc per quello che poi gli Assoluti invernali hanno dimostrato.

Foto: Lapresse