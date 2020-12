NBA, il programma di Natale: cinque partite il 25 dicembre, spicca Lakers-Mavericks

La NBA il giorno di Natale è uno dei momenti classici per gli amanti dello sport. Il 25 dicembre, tra un piatto e l’altro, ci si riesce a gustare le partite della massima Lega cestistica americana. Quest’anno il giorno di festa sarà purtroppo condizionato dall’emergenza sanitaria, cenoni e grandi pranzi con tutta la famiglia saranno purtroppo un ricordo, ma il basket in televisione sotto l’albero è una sicurezza.

La nuova stagione incomincerà tra meno di tre settimane e a Natale si farà subito sul serio, per la gioia di tutti i network televisivi che pregustano il pieno di ascolti. Come ha fatto trapelare ESPN, quel giorno andranno in scena cinque partite. Si incomincerà alle ore 18.00 italiane con Miami-New Orleans, si proseguirà alle ore 20.30 con Milwaukee-Golden State, poi alle ore 23.00 sotto con Boston-Brooklyn. Lo show proseguirà nella notte: alle ore 02.00 i Los Angeles Lakers incroceranno i Dallas Mavericks, alle ore 04.30 i Denver Nuggets se la dovranno vedere con i Los Angeles Clippers.

Loading...

Loading...

Va segnalato che le squadre saranno soltanto alla loro seconda partita stagionale, ma lo spettacolo sarà sicuramente assicurato. Da non perdere il confronto tra LeBron James e Luka Doncic nel cuore della notte. Di seguito il programma completo del giorno di Natale per quanto riguarda la NBA, in Italia sarà Sky a trasmettere gli incontri (il palinsesto dettagliato verrà comunicato nelle prossime settimane).

PROGRAMMA NBA NATALE 2020 (VENERDÌ 25 DICEMBRE):

VENERDÌ 25 DICEMBRE:

18.00 Miami Heat-New Orleans Pelicans

20.30 Milwaukee Bucks-Golden State Warriors

23.00 Boston Celtics-Brooklyn Nets

SABATO 26 DICEMBRE:

02.00 Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks

04.30 Denver Nuggets-Los Angeles Clippers

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse