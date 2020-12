NBA 2020-2021, Ja Morant si fa male alla caviglia nel match tra Memphis e Brooklyn

Durante la nottata NBA i Memphis Grizzlies hanno battuto i Brooklyn Nets, ma per la franchigia del Tennessee è stata una vittoria dal sapore agrodolce. Infatti, Memphis, nell’incontro in questione, ha visto la sua stella Ja Morant, rookie of the year in carica, fermarsi a causa di un infortunio alla caviglia e uscire dal campo in sedia a rotelle.

Shams Charania The Athletic, noto insider NBA, su Twitter parla di distorsione alla caviglia per Morant. Non un problema grave, dunque, per i Grizzlies, i quali possono tirare un sospiro di sollievo dato che, dopo Jaren Jackson jr., ancora fermo ai box a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato l’anno scorso, rischiavano di perdere per un lungo periodo anche l’altro cestista al centro del loro progetto.

Nelle prime due partite disputate, Morant aveva lasciato tutti a bocca aperta. La point guard dei Memphis Grizzlies, infatti, aveva viaggiato a 36 punti e 8 assist di media tirando quasi col 60% dal campo. Numeri incredibili, e difficilmente sostenibili sul lungo periodo, che danno bene l’idea del grande talento di cui dispone la giovanissima stella dei Grizzlies.

Foto: Lapresse