NBA 2020-2021: i risultati della notte. Buona la prima per Gallinari e Melli, Boston batte Milwaukee. Cadono Miami e Denver

Dodici partite nella notte NBA. Comincia con una vittoria la stagione di Danilo Gallinari e Niccolò Melli, ma è il primo ad aver trovato più spazio in campo. Il Gallo, infatti, è partito in quintetto nel netto successo dei suoi Atlanta Hawks sul campo dei Chicago Bulls per 124-104. Per l’ex giocatore di OKC una prestazione da 13 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, con Atlanta che ha dominato fin dal primo quarto (42-29), trascinata da un Trae Young da 37 punti e 10/12 dal campo.

Nessun punto, invece, per Melli, nei tredici minuti di utilizzo nella vittoria di New Orleans in casa dei Toronto Raptors per 113-99. L’azzurro ha messo comunque a referto 2 assist, 2 rimbalzi ed un assist in quella che è stato un ottimo esordio per i Pelicans. Brandon Ingram è il trascinatore con 24 punti, ma sono importanti anche i 23 di JJ Redick e la doppia doppia di Zion Williamson (15 punti e 10 rimbalzi).

Il match più atteso della nottata era quello tra Boston e Milwaukee. Vincono i Celtics per 122-121 al termine di una sfida dall’andamento incredibile, con i Bucks che hanno sfiorato una clamorosa rimonta. Boston si è trovata avanti di diciassette punti entrando nell’ultimo quarto, che ha visto Milwaukee costruire un parziale di 37-21, ma con l’errore in lunetta decisivo di Giannis Antetokounmpo a meno di un secondo dalla fine. Non bastano ai Bucks, dunque, i 35 punti e 13 rimbalzi del greco e la super prestazione di Khris Middleton (27 punti, 14 rimbalzi e 8 assist), mentre Boston è stata trascinata dalla solita coppia composta da Jaylen Brown (33 punti) e Jayson Tatum (30).

Cadono i Miami Heat, finalisti nella passata stagione, sul campo degli Orlando Magic per 113-107, con i padroni di casa trascinati dai 25 punti di Evan Fournier. Restando sempre nella Eastern Conference, comincia bene l’avventura di Doc Rivers sulla panchina dei Philadelphia 76ers, che vincono 113-107 contro gli Washington Wizards grazie ad un Joel Embiid da 29 punti e 14 rimbalzi, mentre agli ospiti non basta la tripla doppia di Russell Westbrook (21 punti, 15 assist e 11 rimbalzi).

Un canestro all’ultimo secondo di Buddy Hield regala il successo ai Sacramento Kings dopo un tempo supplementare contro i Denver Nuggets perr 124-122, nonostante la tripla doppia di Nikola Jokic con 29 punti, 15 rimbalzi e 14 assist. Tutto facile per gli Utah Jazz contro i Portland Trail Blazer (120-100) con un Rudy Gobert da 20 punti e 17 rimbalzi; mentre in un altro scontro playoff ad Ovest i Phoenix Suns superano 106-102 i Dallas Mavericks, nonostante i 32 punti di Luka Doncic.

Tante le prestazioni individuali di grande livello nella notte. Career high per Terry Roozier (42 punti) e Ja Morant (44), ma sia Charlotte sia Memphis vengono sconfitte rispettivamente da Cleveland (121-114) e San Antonio (131-119). Vincono gli Indiana Pacers sui New York Knicks (121-107) con un Domantas Sabonis anche lui alla miglior prestazione in carriera con 32 punti e 13 rimbalzi.

I RISULTATI NBA (23 DICEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 121-114

Indiana Pacers – New York Knicks 121-107

Orlando Magic – Miami Heat 113-107

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 113-107

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 122-121

Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 99-113

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 104-124

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 119-131

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 111-101

Denver Nuggets – Sacramento Kings 122-124 d.t.s

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 100-120

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 106-102