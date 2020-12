Sfuma forse definitivamente la possibilità di vedere all’opera Andrea Dovizioso nel Mondiale MotoGP 2021, alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate da Carmelo Ezpeleta. Il CEO della Dorna ha infatti escluso la possibilità di concedere deroghe ai team a proposito della possibilità di schierare una terza moto nel corso della stagione. Il 34enne forlivese ex Ducati, attualmente senza contratto per il prossimo campionato, resta dunque in attesa di capire la situazione Honda legata al recupero di Marc Marquez dopo la recente terza operazione al braccio destro.

Ancora da stabilire infatti la data del rientro in gara dell’otto volte campione iridato, costretto a saltare di fatto tutto il Mondiale 2020 per la frattura dell’omero accusata nel primo GP dell’anno. L’impressione è che Dovizioso decida comunque di prendersi un anno sabbatico, a meno che la Honda non si veda costretta a puntare su di lui per tutta la stagione nel team ufficiale per affiancare lo spagnolo Pol Espargarò.

“Le eccezioni sono fuori discussione. Non sarà possibile mettere in pista più di due moto per squadra – ha dichiarato Ezpeleta ad As – Honda ha due posti a disposizione per Repsol Honda e altri due per la squadra di Lucio Cecchinello. Dovizioso? Ovviamente non avere Andrea è una perdita. Finora non ha trovato alcun accordo per correre, ma ha anche detto che potrebbe essere un anno sabbatico. Non so se tornerà quest’anno o il prossimo, ma non lo considero un pilota in pensione. Non ha parlato di ritiro ma di anno sabbatico“.

Foto: Francesc Juan / Shutterstock.com