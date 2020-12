Mondiale pesi massimi boxe, Joshua-Pulev: guida tv, programma, tv, streaming. L’orario d’inizio

Anthony Joshua e Kubrat Pulev salgono sul ring per il combattimento più caratterizzante di un anno travagliatissimo: in palio ci sono quattro cinture mondiali dei pesi massimi, con diversi spettatori interessati per i più disparati motivi.

Terzo continente in tre sfide mondiali per Joshua, che dopo aver perso con Andy Ruiz negli Stati Uniti ed essersi ripreso le cinture iridate in Arabia Saudita si ripresenta nel suo luogo di caccia preferito, Londra. Niente Wembley o O2 Arena, però: questa volta si combatte alla SSE Arena, che nei fatti dalle parti di Wembley è. Per il classe ’81 Pulev è forse l’ultima possibilità vera di combattere a un livello tanto alto, lui che ci aveva già provato a sfilare il titolo dei massimi IBF a Wladimir Klitschko, ma senza successo. Si tratta di un combattimento che si aspettava da tre anni, perché a causa di un infortunio Pulev non poté salire sul ring nel 2017.

Il match tra Anthony Joshua e Kubrat Pulev, valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi, si terrà sabato sera, in seconda serata, intorno alle ore 23:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN; OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE SCRITTA, per non perdersi davvero nulla.

ANTHONY JOSHUA vs KUBRAT PULEV: PROGRAMMA

SABATO 12 DICEMBRE:

Attorno alle ore 23.00-00.00 italiane Anthony Joshua vs Kubrat Pulev: Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi

IL SOTTOCLOU (prima di Joshua vs Pulev), INIZIO ORE 19.00:

Florian Marku (7-0-0) vs Alex Fearon (9-2-0) – pesi welter

Qais Ashfaq (8-1-0) vs Ashley Lane (14-9-2) – supergallo

Kieron Conway (15-1-1) vs Macaulay McGowan (14-1-1) – superwelter

Hughie Fury (24-3-0) vs Mariusz Wach (36-6-0) – massimi

Martin Bakole (15-1-0) vs Sergey Kuzmin (15-1-0) – titolo internazionale WBC dei pesi massimi

Lawrence Okolie (14-0-0) vs Nikodem Jezewski – titolo internazionale WBO dei pesi massimi leggeri

ANTHONY JOSHUA vs KUBRAT PULEV: STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

