Lotta, Coppa del Mondo: Ruben Marvice e Fabio Parisi ai ripescaggi a Belgrado

La Coppa del Mondo Individuale 2020 di lotta ha preso il via oggi, sabato 12 dicembre, a Belgrado, in Serbia: nella giornata odierna si sono disputate qualificazioni e semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, che domani vedranno andare in scena ripescaggi e finali, mentre vi saranno qualificazioni e semifinali delle altre cinque categorie.

Oggi erano impegnati tre azzurri, tutti in categorie olimpiche, ovvero Ruben Marvice (-67 kg), Fabio Parisi (-87 kg) e Matteo Maffezzoli (-77 kg): i primi due hanno ottenuto accesso ai ripescaggi, mentre l’ultimo è stato definitivamente eliminato. Domani saranno in gara anche Jacopo Sandron (-60 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg).

Loading...

Loading...

Ruben Marvice è stato battuto nel turno di qualificazione agli ottavi dall’azero Islambek Dadov, che si è imposto per superiorità con incontro interrotto sul 9-0. L’azero è giunto in finale e così domani l’azzurro affronterà nel primo turno dei ripescaggi il peruviano Nilton Gonzalo Marcos Soto Garcia.

Fabio Parisi negli ottavi ha battuto per superiorità l’indiano Kumar Sunil, con incontro interrotto sul 10-0, ma ai quarti ha perso contro il bielorusso Kiryl Maskevich, il quale si è imposto per schienamento quando comunque era in vantaggio per 6-0. Il bielorusso è giunto in finale e Parisi dunque domani affronterà nel turno di ripescaggio il greco Ilias Pagkalidis.

Matteo Maffezzoli nel turno di qualificazione agli ottavi ha battuto il francese Johnny Just Bur ai punti per 3-2, ma agli ottavi è stato superato dall’armeno Karapet Chalyan, che ha avuto la meglio ai punti per 4-2. L’armeno poi è uscito ai quarti e quindi l’azzurro è stato definitivamente eliminato.

Foto: Comunicato stampa FIJLKAM