A Belgrado si è conclusa quest’oggi la World Cup 2020 di lotta, evento sostitutivo dei Campionati del Mondo Senior in seguito alla mancanza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello iscritti alla rassegna iridata (per problematiche legate al Covid-19). La settima giornata di gara ha visto lo svolgimento dei ripescaggi e delle finali per quanto riguarda le ultime cinque categorie di peso dello stile libero maschile: 61, 65, 79, 86 e 97 kg.

Partiamo dalle categorie olimpiche, con il trionfo nei -65 kg da parte dell’armeno Vazgen Tevanyan dopo aver battuto per 9-1 in finale l’ungherese Iszmail Muszukajev. Completano il podio l’ucraino Hor Ohannesian e l’azero Haji Aliyev. Successo russo invece nei -86 kg, con l’affermazione di Dauren Kurugliev dopo aver regolato nell’atto conclusivo il polacco Zbigniew Baranowski per 5-1, mentre sono saliti sul terzo gradino del podio il turco Osman Gocen ed il moldavo Piotr Ianulov.

Pronostico rispettato nei -97 kg, con il primo posto conclusivo del campione europeo e mondiale in carica Abdulrashid Sadulaev (Russia) davanti al bielorusso Aliaksandr Hushtyn (2°), al turco Suleyman Karadeniz e al bulgaro Ahmed Bataev (terzi). Da registrare nelle categorie non olimpiche le vittorie dei russi Abasgadzhi Magomedov (61 kg) e Akhmed Usanov (79 kg).

Foto: UWW