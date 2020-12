LIVE Varese-Olimpia Milano 70-96, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini distruggono i padroni di casa nel derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per essere rimasti con noi! Alla prossima!

FINISCE QUA, 70-96 PER MILANO.

70-96 Due liberi a segno per Strautins.

68-96 1/2 ai liberi per Cinciarini.

68-95 Gioco da tre punti per Leday.

68-92 Strautins dall’arco.

65-92 Due liberi a segno per Scola

63-92 2/2 ai liberi per Andersson.

61-92 Ancora Moraschini.

61-90 Canestro da due per Moraschini.

61-88 Due punti per Douglas.

59-88 Scola scollina quota venti punti.

57-88 Tripla di Varese.

54-88 2/2 ai liberi per Cinciarini.

54-86 Tarczewski dal post.

54-84 Jakovics segna in penetrazione, subisce fallo, ma sbaglia il libero.

52-84 Altro canestro di Biligha.

52-82 +30 Milano con una bomba di Roll.

52-79 Due punti per Moretti.

52-77 Due punti per Morse.

FINISCE IL TERZO QUARTO.

50-77 Leday dal post.

50-75 Tripla di Douglas.

47-75 Altra bomba per Milano, stavolta la mette Shields.

47-72 Si sblocca anche Roll con una bomba.

47-69 2/2 ai liberi per Leday.

47-67 Altri due punti di Scola.

45-67 Due punti anche per Biligha.

45-65 Douglas in contropiede.

43-65 Ancora Strautins da due.

41-65 Libero a segno per Punter

41-64 Due punti per Punter che subisce anche il fallo, potenziale gioco da tre punti.

41-62 Strautins fa 2/2 ai liberi

39-62 2/2 ai liberi per Micov.

39-60 Douglas in penetrazione.

37-60 Scola dal post.

35-60 Due punti per Micov.

35-58 Scola risponde a tono.

32-58 Punter ricomincia come aveva finito. 9/11 da tre per ora per Milano e 4/4 di Punter.

INIZIA IL TERZO QUARTO.

TERMINATO IL PRIMO TEMPO.

32-55 Altra bomba, stavolta di Micov.

32-52 Gioco da tre punti di Leday e Milano dilaga.

32-49 Altra bomba per Punter.

32-46 Scola da due.

30-46 E segna da tre anche Datome.

30-43 Punter da casa sua!

30-40 Strautins con il lay-up in transizione.

28-40 Leday dal post.

28-38 Altri due punti per Tarczewski.

28-36 Bomba di Douglas che riavvicina Varese.

25-36 1/2 per Scola ai liberi.

24-36 2/2 ai liberi per Cinciarini

24-34 Bomba di Shield, +10 Milano.

24-31 Scola prende il rimbalzo in attacco e segna.

22-31 Altra schiacciatona di Tarczewski.

22-29 Tarczewski corregge un errore di Cinciarini con una schiacciata a rimbalzo offensivo.

22-27 Bomba di Shields.

22-24 Jakovics in penetrazione.

20-24 Tarczewski dalla media.

20-22 2/2 ai liberi per Leday.

20-20 Scola dal post segna i primi punti del secondo periodo.

17.50 Finisce qua il primo quarto.

18-20 Moraschini da due.

18-18 Douglas sigla la parità con una tripla da casa sua.

15-18 2/2 Leday ai liberi.

15-16 2/3 ai liberi per Douglas.

13-16 2/2 per Scola ai liberi.

11-16 Grande azione di Leday in isolamento.

11-14 Strautins risponde a tono.

9-14 Due punti di Shields

9-12 Bomba di Douglas!

6-12 Tarczewski da 2

6-10 Strautins da tre!

3-10 Due liberi a segno per Micov.

3-8 Tripla fronte a canestro di Scola.

0-8 Bomba di Punter!

17.36 Ottime difese nei primi tre minuti e mezzo.

0-5 Cinciarini da due.

0-3 Micov apre le marcature con una tripla dopo un pick&pop con Cinciarini.

17.30 Palla a due.

17.28 Ci siamo, il match sta per cominciare.

17.05 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Olimpia Milano e Varese. Il match inizierà tra venticinque minuti.

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Varese-Olimpia Milano. Il sodalizio meneghino, attualmente capoclassifica imbattuto, cerca riscatto nel derby lombardo dopo la drammatica sconfitta subita per mano del Panathinaikos nel secondo match di Eurolega disputato durante questa settimana. I lombardi, infatti, contro i greci hanno condotto per gran parte della partita, ma nel finale, dopo aver dilapidato quindici punti di vantaggio, sono stati superati beffardamente dai rivali.

Varese, ad ogni modo, è un avversario da non sottovalutare che, oltretutto, gode di ottima forma come testimoniano i successi negli ultimi due incontri disputati. Milano, in particolar modo, dovrà fare attenzione al grande ex Luis Scola, il quale, a quarant’anni, è ancora uno dei più forti giocatori del nostro campionato, nonché uno scorer che sa essere letale anche contro le difese più arcigne.

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 17.30, mi raccomando, non mancate!

