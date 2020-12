LIVE Marvin Vettori-Hermansson MMA in DIRETTA: netto successo ai punti! “Ho vinto per l’Italia”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo!

Loading...

Loading...

6.53 Vettori, complessivamente, si è rivelato superiore ad Hermansson. E stiamo parlando nel n.4 del mondo…A questo punto per “The Italian Dream” gli scenari diventano sempre più intriganti. Il sogno, neanche a dirlo, è la corona mondiale dei pesi medi!

6.50 Marvin Vettori: “Potevo fare molto meglio, ma mi sento alla grande. L’ho messo giù al primo round, ma è resuscitato. Sono felice per la vittoria, era un avversario pazzesco. Questa vittoria è per tutti gli italiani che credono in me. Ringrazio il mio team“.

VITTORIA NETTISSIMA! Sconfitto ai punti il n.4 del mondo! Questo ragazzo ha un talento straordinario! E’ il primo italiano a vincere un main event della UFC!

39-36, 39-36, 39-35 HA VINTO MARVIN VETTORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

A nostro avviso l’azzurro si è aggiudicato questa sfida, ma attendiamo ovviamente l’insindacabile verdetto della giuria…

FINISCE QUI! Hermansson ha cercato di afferrare il tallone di Vettori, che non gliene ha dato la possibilità!

Clinch di Vettori, che spinge l’avversario contro la rete!

A segno Hermansson con due ganci destri ravvicinati.

Vettori si è ripreso bene ed ora sta tempestando l’avversario con il sinistro.

Potente sinistro di Vettori, Hermansson si rifugia in clinch!

Montante destro di Hermansson, Vettori reagisce con il solito sinistro.

Fa male un gancio destro dello scandinavo.

A segno il diretto sinistro di Vettori, Hermansson risponde con il gancio destro!

ULTIMO ROUND!

Quarto round equilibratissimo, il più incerto di tutto l’incontro. Davvero difficile assegnarlo, si presta alle valutazioni soggettive dei giudici. Qualcuno potrebbe assegnarlo a Vettori, altri a Hermansson. Dunque si deciderà tutto nella quinta frazione!

Kick al corpo di Vettori.

Tre destri molto potenti a segno di Hermansson.

Più precisi i colpi di Vettori, bravo anche a schivare.

Proseguono gli scambi da pugilato, fase molto equilibrata ora.

Gancio destro dello svedese a segno. Vettori deve reagire.

Due volte a segno con il sinistro Vettori.

QUARTO ROUND!

Terzo round favorevole a Hermansson. Vettori resta però in vantaggio ai punti, anche se lo svedese sta emergendo alla distanza.

Gancio destro di Hermansson che fa male.

Diretto sinistro di Vettori.

Lo scandinavo sta cercando in ogni modo di portare il combattimento nel terreno a lui preferito, la lotta a terra. Vettori è bravo a con concederglielo.

Hermansson afferra la gamba sinistra di Vettori. L’italiano si libera, ma viene castigato da un calcio al volto. Deve reagire!

Gancio sinistro di Vettori!

A segno Hermansson con il kick.

INIZIA LA TERZA RIPRESA!

Anche il secondo round, a nostro avviso, va assegnato a Vettori.

Ginocchiata al corpo dello svedese, ma Vettori risponde con una serie sinistro-destro-sinistro.

Nella fase di pugilato è superiore Vettori.

Vettori si rialza e prende a calcio Hermansson, che resta a terra! Lo svedese ora si rialza.

Fase logorante di lotta a terra. Vettori sempre in situazione di vantaggio, Hermansson non riesce a liberarsi!

Ora lo svedese, schiena al tappeto, deve difendersi dalla pressione di Vettori.

Hermansson sorprende Vettori alla gamba sinistra e lo mette a terra, ma l’italiano si difende egregiamente e ribalta l’avversario!

INIZIA IL SECONDO ROUND! Subito aggressivo lo svedese con il kick.

Termina un primo round dominato da Vettori. Il veneto non è riuscito a chiudere anzitempo la contesa. Hermansson è andato al tappeto dopo aver subito un tonante diretto sinistro.

Hermansson si rialza e va a segno con un uppercut destro.

Fase di lotta a terra, resiste Hermansson, ma Vettori continua a tempestarlo di colpi!

Vettori cerca a piazzare ghigliottina a 2’05” dal termine!

Vettori mette Hermansson a terra con un sinistro pazzesco!

Fase di combattimento in piedi, Vettori si fa preferire grazie alla precisione del sinistro.

INIZIATA LA SFIDA! Subito un sinistro di Vettori!

6.15 Buongiorno amici di OA Sport. Mancano pochi istanti all’inizio della sfida. 5 round da 5 minuti.

Stanotte Marvin Vettori affronterà Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Event in programma a Las Vegas (USA). Il fighter italiano sarà grandissimo protagonista sull’ottagono e sarà il primo lottatore del Bel Paese a disputare un main event della UFC, ovvero la sigla di riferimento a livello mondiale della MMA (arti marziali miste). Il trentino se la dovrà vedere contro un fenomenale avversario, lo svedese è al quarto posto nel ranking dei pesi medi ed è inevitabilmente il grande favorito della viglia. Il nostro portacolori ha accettato la sfida con appena una settimana di preavviso e proverà a rendere difficile la vita allo scandinavo, col sogno di regalarsi una vittoria da favola che gli permetta di scalare ulteriormente le classifiche internazionali.

Guarda Marvin Vettori-Hermansson in live streaming su DAZN

Il ribattezzato “The italian dream” ha vinto gli ultimi tre incontri disputati in UFC (due nel 2019, l’ultimo il 13 giugno 2020 contro lo statunitense Karl Roberson per sottomissione) e vuole mettersi in luce contro il rivale, il quale avrebbe dovuto combattere contro Kevin Hollan, fermato però dal Covid-19. Attorno alle ore 04.00 italiane, il 27enne affronterà Hermansson e proverà il colpaccio. Il nativo di Mezzocorona vanta un record di 15 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio in carriera. Ha debuttato da professionista il 21 luglio 2012, mentre il suo esordio in UFC avvenne il 20 agosto 2016. Il suo avversario ha 32 anni, vanta un record di 21 vittorie e 5 sconfitte: lo scorso 19 luglio trionfò per sottomissione contro Kelvin Gastelum, ma il 28 settembre 2019 perse per tko contro Jared Cannonier.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Marvin Vettori-Hermansson, main event della UFC Fight Night di Las Vegas. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

MARVIN VETTORI-JACK HERMANSSON: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 6 DICEMBRE:

04.00 Marvin Vettori vs Jack Hermansson

MARVIN VETTORI-JACK HERMANSSON: COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it