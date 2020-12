Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori? Il montepremi per la vittoria su Hermansson e la borsa della carriera

Marvin Vettori si è reso protagonista di un’impresa sbalorditiva nella notte italiana. Il fighter trentino ha sconfitto nettamente ai punti il colosso svedese Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Night di Las Vegas: nell’evento principale della serata organizzata dalla sigla mondiale più importante delle MMA (arti marziali miste) il lottatore nativo di Mezzocorona, primo italiano a combattere a questi livelli nella prestigiosa lega americana, è riuscito a surclassare il numero 4 al mondo dei pesi medi! Uno show di rara bellezza da parte del 27enne, ora definitivamente entrato in una nuova dimensione: l’azzurro ha sfoggiato tutto il suo meraviglioso talento, ha dimostrato una tecnica sopraffina in tutte le tipologia di lotta e ha fatto capire che può puntare ancora più in alto!

Il sogno di poter combattere per il titolo mondiale ora non è più un mero sogno, ma una possibilità che potrebbe essere concreta nel 2021. Marvin Vettori era al numero 13 della classifica internazionale fino a poche ora fa, a questo punto l’ingresso nella top-5 è in cassaforte e la scalata può proseguire a tutti gli effetti (quella incamerata nella notte è la quarta vittoria consecutiva per il nostro portacolori). Le arti marziali miste sono uno sport particolarmente ricco, le borse che circolano in UFC sono estremamente concrete e basta guardare al conto in banca di due grandi glorie come Conor McGregor e Chabib Numagomedov per comprendere di cosa stiamo parlando (i due fuoriclasse hanno incamerato oltre 15 milioni di dollari nel corso delle loro carriere, parlando squisitamente degli introiti per prestazioni sportive).

Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori grazie all’emozionante vittoria su Jack Hermansson? Il prize money dettagliato per il successo nel main event della UFC Fight Night di Las Vegas verrà svelato soltanto in settimana (le borse sono pubbliche per la lega americana, semplicemente bisogna aspettare qualche ora per scoprirle). Possiamo però fare una stima in base a quanti soldi aveva guadagnato il ribattezzato The Italian Dream in occasione della vittoria contro Karl Roberson ottenuta lo scorso 13 giugno: 148.000 mila dollari (circa 122mila euro). La cifra era così composta: 43.000 dollari per lo show, 43.000 dollari per la vittoria, 12.000 dollari pagati dall’avversario per avere mancato il peso, 50.000 dollari per la “Performance of the Night”. Il guadagno per il successo su Hermansson dovrebbe essere maggiore: la borsa per la Performance è la medesima, ma quelle per lo show e per il successo dovrebbe essere ancora più alte.

C’è invece una certezza, ovvero quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori in carriera (naturalmente prima di questa notte): 382.000 dollari (circa 315mila euro). Cifra interessante per un ragazzo che ha debuttato in UFC il 20 agosto 2016 e che, compresa l’affermazione di Las Vegas, ha collezionato 6 successi, 2 sconfitte (l’ultima nel 2018) e 1 pareggio. Ma andando avanti di questo passo le borse saranno sempre più generose e gli sponsor inizieranno a interessarsi ancora di più al nostro portacolori.

