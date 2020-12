LIVE Dinamo Sassari-Treviso 97-93, Serie A basket in DIRETTA: i sardi si impongono trascinati dal trio Bendzius-Burnell-Bilan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata su OA Sport.

Top scorer per le due squadre Burnell (20 punti per la Dinamo Sassari) e Logan (25 punti per Treviso).

FINISCE QUI: Dinamo Sassari-Treviso 97-93.

97-93 Non c’è più tempo.

Si riparte per un amen. Treviso chiama anche lei un timeout a 8 decimi dalla fine .

97-93 Akele, Akele: è buono il canestro da due. Timeout Dinamo e palla in mano a 3″ dalla fine.

97-91 Bendzius dall’altro lato del campo: 2/2 perfetto ai liberi.

95-91 Russell ancora con la moto. Treviso rimane in linea di galleggiamento a -4.

95-89 Spissu subisce fallo, va in lunetta: 2/2, glaciale.

93-89 Russell: soluzione veloce in area…è canestro.

93-87 Bendzius fa 2/2 ai liberi. Sassari prova a scappare a +6: due possessi di differenza fra le squadre a meno di 30″ dalla fine.

91-87 Sokolowskiiiiiiiii con la tripla, che risponde ai liberi di Burnell. Gli ospiti non mollano mai.

89-84 Russell, fa 1/2 dalla lunetta: si mangia un libero pesante il giocatore dei veneti.

89-83 Bilan concretizza in transizione! I padroni di casa rimettono diversi punti di distanza coi rivali di giornata.

87-83 Burnell: un lampo in mezzo all’area. Fa canestro, subisce fallo: cala il gioco da tre punti.

84-83 Chilloooooooooo: Treviso è precisissima dentro l’area, ora è -1.

84-81 Logan, da dentro l’area: canestro da due, Treviso torna a un solo possesso di distanza dai rivali.

84-79 Gentileeeeeeee da tre! Sassari riallunga, Treviso chiama timeout a tre minuti dalla fine.

81-79 Akele da sottoooooooo: Treviso va a -2!

81-77 Imbrò fa uno su due dalla linea della carità.

81-76 Non si segna in questo momento al PalaSerradimigni: il tempo scorre. In questo momento mancano meno di cinque minuti alla fine.

81-76 Loooogan, da due: i ragazzi di Menetti ci sono e vanno a -5.

81-74 Treviso si scatena e prova il tutto per tutto. In un amen Imbrò, Logan e Carroll riportano i veneti sotto. Sassari, a sei minuti dalla fine, chiama timeout.

77-67 Imbrò e Bendzius, prosegue questa formula di un tiro a bersaglio per parte.

75-65 Mekowulu-Tillman: un canestro da una parte e un canestro dall’altra, rimane inalterata la distanza.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO PERIODO DI GIOCO.

FINISCE IL TERZO QUARTO: Dinamo Sassari-Treviso 73-63.

73-63 Tripla di Bendzius allo scadereeeeeeeeeee!

70-63 Uno su due ai liberi per Mekowulu e un canestro in transizione per Carroll. Treviso va a -7. Timeout Sassari a un minuto dalla fine del terzo quarto.

70-60 Treviso a -10: Russell e Mekowulu mettono due canestri a referto rispondendo al piazzato dalla media di Tillman.

68-56 Tillman al rientro in campo dopo diversi minuti, non perde il ritmo facendo subito canestro.

66-56 Giro in lunetta di Akele, che fa accorciare i suoi.

66-54 Burnell, con una coppia di liberi, e Gentile, con un tiro da due: altro mini-parzialino importante per i sardi, che vanno a +12.

62-54 Akele, torna a farsi vedere con un buon canestro dal campo.

62-52 Gioco da tre punti per Burnell, che fa canestro e subisce fallo: ce n’è per tre.

59-52 Tre liberi per Logan, che ha subito fallo in azione di tiro, tre canestri a bersaglio.

59-49 Burnell nel pitturato: è il canestro del +10.

57-49 Una bomba dopo l’altro: due volte Logan dall’arco, inframezzato nei suoi tentativi dalla bomba di Spissu.

54-43 Burnell: non trema, in area e va a canestro. Timeout Treviso a sei minuti dalla sirena del terzo quarto.

52-43 Non c’è un attimo di respiro, Sassari riesce ad allargare il gap: Russell da due, Kruslin da tre.

49-41 Vanno a segno nell’ordine: Kruslin, da due, e poi Logan e Bendzius (entrambi da tre).

44-38 Burnell e Bilan: i padroni di casa escono dagli spogliatoi a tutto motore piazzando un parziale di 4-0.

INIZIA LA RIPRESA: VIA AL TERZO QUARTO.

FINISCE IL SECONDO QUARTO, SI VA ALL’INTERVALLO: Dinamo Sassari-Treviso 40-38.

40-38 Loooooooogan da tre! Treviso batte un colpo tornando a -2.

40-35 Bilan da due: una certezza per i sardi.

38-35 Logan rompe il digiuno trevisano andando a referto un libero su due.

38-34 Tillman in contropiede: Sassari continua nel suo parziale di 12-0.

36-34 Altro giro dalla “linea della carità” per Sassari: Bilan non sbaglia dando il vantaggio ai suoi.

34-34 Spissu con una coppia di liberi, entrambi a bersaglio, consente ai suoi di pareggiare.

32-34 Tillman sempre lui, nel pitturato! Sassari ricuce lo strappo portandosi a -2. Altro Timeout Treviso.

30-34 Tillman, con tutto il suo atletismo, da sotto: fa canestro.

28-34 Burnell va di corsa per andare a fare canestro. Timeout Treviso a cinque minuti dall’intervallo.

26-34 Schiaccia Mekowulu, bravo a finalizzare un assist di gran qualità di Imbrò.

26-32 Gioco da tre punti per Bilan, che fa canestro e subisce fallo andando a completare l’azione dalla lunetta.

23-32 Looooogan: fa malissimo dal perimetro alla sua ex squadra, con una tripla perfetta!

23-29 Tillman con il primo canestro di questo periodo.

INIZIA IL SECONDO QUARTO.

FINISCE IL PRIMO QUARTO: Dinamo Sassari-Treviso 21-29.

21-29 Una tripla di qua (Kruslin), una tripla di la (Russell), si chiude il primo quarto.

18-26 Dopo lo 0/2 di Tillman, la tripla di Imbrò! Ospiti in netto vantaggio.

18-23 Ruuuuussell: è il festival delle triple. Treviso ristabilisce le distanze.

18-20 Boooomba di Kruslin che si carica e carica i suoi. Il Banco torna sotto.

15-20 Sokolowski, ancora lui…da treeeeeeee! Gli ospiti salgono a +5.

15-17 Bilan ancora lui dall’interno dell’area, non sbaglia.

13-17 Sokolowski mette una triiiiiiipla a referto per Treviso: vale il +4 per i Menetti-Boys.

13-14 Bilan da due: una sentenza. Torna sotto il team sardo.

11-14 Akeleeeeee, ancora lui: scatenato. Pozzecco chiama un timeout, a poco meno di cinque minuti dalla fine del primo quarto.

11-12 Non c’è un attimo di respiro: i punti di Bilan da una parte, Akele e Russell dall’altra mandano in vantaggio i veneti.

9-7 Assist geniale di Bendzius che pesca Burnell, Sassari mette il naso davanti.

7-7 Un canestro di Gentile e un canestro di Russell: partita spumeggiante e molto equilibrata.

5-5 Pareggio di Bendzius: punti solo per lui e per Akele, al momento.

3-5 Akeleee, tripla per lui! Treviso in vantaggio.

3-2 Va a segno anche la compagine ospite con il piazzato di Akele.

3-0 Tripla di Bendzius che rompe l’equilibrio iniziale dopo 46 secondi.

COMINCIA LA PARTITA!

I QUINTETTI BASE:

Dinamo Sassari: Spissu, Bilan, Gentile, Bendzius, Burnell

De’ Longhi Treviso Basket: Russell, Sokolowski, Mekowulu, Akele, Logan

h 15.55 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle formazioni e degli arbitri.

h 15.50 Le squadre intanto fanno ritorno alle proprie panchine per ricevere gli ultimi dettami dai loro tecnici.

h 15.45 Tutti aspettano David Logan il grande ex della contesa.

h 15.40 Venti minuti alla palla a due.

h 15.35 Da una parte i sardi di Pozzecco, dall’altra i veneti di Menetti: in un duello che si preannuncia incerto, vedremo chi la spunterà.

h 15.30 Buon pomeriggio amici e benvenuti alla diretta del match Dinamo Sassari-Treviso.

Buon pomeriggio amici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match Dinamo Sassari-Treviso, valido per l’undicesima giornata della stagione regolare 2020/2021 della Serie A1 di basket, che scatterà con la sua palla a due alle ore 16:00.

Da una parte gli uomini di Gianmarco Pozzecco, in questo momento settimi in classifica con un record di quattro vinte e quattro perse (sulle otto partite disputate), dall’altra quelli di Max Menetti, che occupano la stessa posizione in virtù del medesimo ruolino di marcia.

Chi la spunterà? Entrambe vengono da una vittoria: i sardi in casa della Virtus Bologna, i veneti dall’affermazione interna con Pesaro. Sarà quindi il campo a rivelare quale delle due sarà la più forte in questo momento.

I giocatori da tenere d’occhio saranno inevitabilmente Bendzius, Katic, Kruslin, Spissu, Bilan e Burnell in casa Dinamo, mentre per Treviso il focus andrà inevitabilmente su Mekowulu, Chillo, Sokolowski, Russell, Akele, Carroll e Logan, quest’ultimo è il “Grande Ex” e in settimana ha speso parole al miele per la sua vecchia squadra.

OAsport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi davvero nulla di questo Dinamo Sassari-Treviso. Appuntamento alle 16.00, quando sarà tempo della palla a due: buon divertimento!

