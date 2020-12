Lazio-Napoli 2-0, Serie A. Immobile e Luis Alberto risolvono il big match

La Lazio ha sconfitto il Napoli per 2-0 nel posticipo della 13ma giornata della Serie A. I biancocelesti si sono imposti allo Stadio Olimpico di Roma grazie a un gol per tempo con cui hanno annichilito i partenopei in uno scontro d’alta classifica. Ora gli uomini di Filippo Inzaghi hanno agganciato l’Atalanta al settimo posto con 21 punti, tornando al successo dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due giornate, mentre i ragazzi di Rino Gattuso sono quinti con 23 punti (a -8 dalla capolista Milan). Quinta battuta d’arresto in campionato (la quarta sul campo) per gli ospiti, mentre i padroni di casa hanno trovato il sesto sigillo stagionale e si lanciano con grande ottimismo verso il turno infrasettimanale.

La Lazio inizia a fare subito sul serio, Immobile sfiora la traversa al 7′ e due minuti più tardi porti in vantaggio i biancocelesti: cross dalla sinistra di Marusic e perfetto colpo di testa dell’attaccante (sette reti nelle ultime otto partite). I capitolini si fanno preferire in fase di possesso palla e gestiscono bene il vantaggio, gli ospiti si rendono pericolosi soltanto con Fabian Ruiz ma è troppo poco per meritare il pareggio. In avvio di ripresa la Lazio continua a spingere e al 56′ chiude i conti: Immobile serve Luis Alberto al limite dell’area di rigore, perfetto tiro a giro e pallone nell’angolino. Il Napoli non riesce a reagire al gol del raddoppio, la partita va in fase di stanca e i padroni di casa incamerano tre punti fondamentali per la loro classifica.

Foto: Lapresse