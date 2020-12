Judo, il TAS conferma la squalifica di due anni per doping di Rafaela Silva

Non arrivano buone notizie per la judoka brasiliana Rafaela Silva. L’atleta sudamericana ha visto, infatti, respinto il ricorso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), squalificata due anni per positività (per un broncodilatatore) al controllo antidoping a cui era stata sottoposta durante i Giochi Panamericani di Lima dell’agosto 2019.

La campionessa olimpica di Rio 2016 nella categoria dei -57 kg ha sempre rivendicato la propria innocenza, affermando che la presenza della sostanza nel suo organismo fosse riconducibile a una bambina, figlia di un amico, che facevo uso di questo prodotto per l’asma. Tuttavia, il TAS ha confermato il provvedimento di sospensione per una delle atlete più forti del panorama internazionale, che soprattutto sul tatami di casa si era esaltata, ricordando anche il successo del titolo mondiale nel 2013 a Rio. Grazie alle sue vittorie Silva era diventata un simbolo di riscatto per i più poveri e sicuramente questa notizia è una macchia alla propria immagine di sportiva di riferimento.

Foto: Lapresse