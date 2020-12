Judo, comincia a prendere forma il calendario 2021. Ufficiale il Masters di Doha a gennaio, Tel Aviv diventa un Grand Slam

La stagione 2020 del judo internazionale è ormai agli sgoccioli, con un unico grande evento continentale ancora in programma dal 17 al 20 dicembre (i Campionati Africani Senior), ma cominciano ad arrivare finalmente le prime indicazioni per quanto riguarda il calendario del World Tour 2021. Al momento l’IJF (International Judo Federation) ha ufficializzato l’organizzazione di una sola manifestazione: il Masters di Doha da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio, riservato ai primi 36 del ranking mondiale di ogni categoria (non saranno ammesse riserve) che verrà pubblicato al termine della rassegna continentale africana.

La federazione internazionale si è comunque riservata la possibilità di posticipare l’evento nel caso di un peggioramento sostanziale ed inatteso della situazione sanitaria globale legata al Covid-19. Negli ultimi giorni JudoInside ha rivelato inoltre che Tel Aviv è stata scelta dall’IJF per ospitare un Grand Slam nel mese di febbraio e per la precisione dal 18 al 20. La capitale israeliana aveva ospitato negli ultimi due anni un torneo Grand Prix, oltre ad un Europeo Senior nel 2018, quindi vanta già una buona esperienza a livello internazionale nell’organizzazione di un grande evento del World Tour. Grand Slam di Tel Aviv che metterà in palio dunque un massimo di 1000 punti pesantissimi per i ranking di qualificazione olimpica.

Foto: IJF