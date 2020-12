Joshua-Pulev, le quote dei bookmakers per le scommesse. AJ favorito per tutte le agenzie

Anthony Joshua è il naturale favorito per mantenere le quattro cinture mondiali dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO nella notte della SSE Arena di Londra. A confermarlo non sono solo tutti i dati delle carriere, la differenza d’età e vari altri argomenti, ma anche i pareri delle agenzie di scommesse, tanto in Italia quanto (soprattutto) nel Regno Unito.

Un rapido sguardo alle quote che circolano in terra d’Albione, infatti, rende chiarissimo il pronostico: Joshua è dato per sicuro vincitore da tutti gli allibratori. Le quote sono bassissime: si va, in termini di decimali (una delle maniere in cui si possono leggere le scommesse; l’altra implica l’uso delle frazioni), in massima parte tra l’1.08 di Betfred e William Hill all’1.1 di tante altre agenzie, da Bet365 a Betway. La fiducia maggiore l’ha Sportpesa, che quota addirittura a 1.05 la vittoria di AJ. Molto diversa la situazione di Pulev: le quote sono piazzate in generale 6-7 volte la posta giocata. Ritenuto decisamente improbabile il pari (pagato mediamente tra 34 e 41 volte la posta).

Loading...

Loading...

Anche in Italia le poche agenzie che offrono scommesse su Joshua-Pulev cantano all’unisono: AJ favorito a 1.10 (MarathonBet), 1.11 (888Sport) o 1.12 (William Hill), contro le quote di Pulev che vanno da 7 a 7.40 e quelle del pareggio, da 28 a 34.

Tornando alle agenzie britanniche, molto quotata è la vittoria per KO, prima del limite, da parte di Joshua, con un po’ tutte le agenzie che vanno da 1.3 a 1.4 in questo senso. William Hill, inoltre, fornisce scommesse anche sull’arco di round nel quale si protrarrà il combattimento, e opinione comune è che termini nei primi sei round.

