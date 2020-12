Casey Stoner è stato l’ultimo pilota in grado di vincere il Mondiale MotoGP in sella a una Ducati. Correva l’anno 2007 quando il funambolico austriaco dominò la stagione e portò a casa la prestigiosa corona. Nel 2008 si presentò ai blocchi di partenza con la Rossa di Borgo Panigale dotata del numero 1, quello che spetta di diritto al Campione del Mondo in carica. Ebbene quella moto è attualmente in vendita!

La Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner può infatti essere acquistata sul sito Motorrad Speer, un portale tedesco di compravendite motociclistiche. L’annuncio è spuntato nelle ultime ore e sta naturalmente già interessando migliaia di appassionati, ma il prezzo è tutt’altro che accessibile. Anzi. Si tratta di una cifra di lusso, non è un mezzo a due ruote disponibile per tutte le tasche.

Si parla infatti di 449.000 euro. Serve dunque un assegno paragonabile a quello necessario per portarsi a casa delle supercar come la Lamborghini Aventador Svj Roadster o la Ferrari SF90 Stradale (si parla di mezo milione di euro). Si tratta di un cimelio unico del suo genere, un vero e proprio pezzo di storia del Motomondiale. Dettagli tecnici? Cubatura di 800 cc (proprio in quella stagione si scese dai 999 cc) e potenza da 260 cavalli per questo gioiello con cui Casey Stoner collezionò sei vittorie e altri cinque podi, non riuscendo però a battere Valentino Rossi nella lotta per il titolo iridato.

