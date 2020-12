Hockey pista, Serie A1: nei recuperi Follonica passa a Monza, mentre Forte dei Marmi sbatte sul Montebello

Il martedì sera dei primi recuperi della stagione 2020/2021 della Serie A1 di hockey pista è andato in archivio. Due sfide sono state, delle tante in agenda, sono state finalmente disputate: andiamo a vedere quali sono stati i risultati e come è mutata la classifica per effetto dei confronti in programma.

Nella prima sfida c’è da registrare il blitz del Follonica per 1-3 nella tana del Monza, con i toscani capaci di imporsi a domicilio in rimonta grazie alle reti di Banini e alla doppietta di Marco Pagnini.

Nel secondo duello invece a referto ci finisce un pirotecnico pareggio tra Forte dei Marmi e Montebello: un 3-3, ricco di gol e di emozioni, in particolare nella ripresa. Agli ospiti per poco non riesce il colpaccio, con Ambrosio che a metà della ripresa rimette in ordine le cose.

CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Why Sport Valdagno 22 9 23 V-V-V 2 Credit Agricole Sarzana 22 10 13 P-S-V 3 Amatori Wasken Lodi 21 9 26 S-V-V 4 GDS Impianti Forte dei Marmi 20 9 24 V-V-P 5 GSH Trissino 18 9 10 V-V-V 6 Ubroker Bassano 1954 17 10 14 P-S-V 7 Galileo Follonica 14 9 8 P-S-V 8 Tierre Chimica Montebello 12 9 -1 V-S-P 9 BDL Correggio 10 10 -9 S-S-S 10 Edilfox Grosseto 9 8 -13 S-V-S 11 Telea Medical Sandrigo 9 10 -23 V-V-S 12 TeamServiceCar Monza 6 9 -16 S-V-S 13 Roller Scandiano 5 8 -18 V-P-S 14 Lanaro Breganze 0 9 -38 S-S-S

TABELLINI SERIE A1 HOCKEY PISTA

Martedì 22 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO = 3-3 (2-3, 1-0)

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Rubio, Casas, Ambrosio – Maremmani, Burgaya, Giovannetti, Bertozzi – All. Orlandi

Tierre Chimica: Nicoletti E, Nicoletti D, Fariza (C), Paiva, Miguelez – Tataranni, Bertinato, Bolla, Zambon, Bovo – All. Chiarello

Marcatori: 1t: 2’16” Fariza (M), 7’51” Casas (F), 8’11” Ambrosio (F), 10’33” Nicoletti D (M), 20’49” Tataranni (M) – 2t: 13’07” Ambrosio (F)

Espulsioni: nessuno

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Marcello Di Domenico di Correggio (RE)



Martedì 22 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – GALILEO FOLLONICA = 1-3 (1-2, 0-1)

TeamServiceCar: Zampoli, Lazzarotto, Galimberti, Borgo, Nadini – Ardit, Lanaro, Zucchetti (C), Tognacca, Brusamarello – All. Colamaria

Galileo: Menichetti, Pagnini M, Pagnini F (C), Banini D, Montigel – Cabella, Bonarelli, Piro, Esposto, Barozzi – All. Silva

Marcatori: 1t: 2’57” Borgo (M), 16’40” Banini D (F), 21’42” Pagnini M (F) – 2t: 21’03” Pagnini M (F)

Espulsioni:2t: 21’57” Colamaria (2′) (allenatore) (M)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Louis Hyde di Breganze (VI)

Foto: FISR / Marzia Cattini