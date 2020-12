Golf: US Women’s Open 2020, sospeso l’ultimo giro. Ancora non partite le prime della classifica

Non finirà oggi lo US Women’s Open 2020. Prima ancora che le giocatrici nella zona di testa potessero prendere il via, una persistente pioggia ha obbligato l’organizzazione a rinviare ciò che rimane del giro conclusivo alla giornata di domani, non prevedendo miglioramenti in tempi utili.

Al momento della sospensione le prime quattro, la giapponese Hinako Shibuno, l’americana Amy Olson, la thailandese Moriya Jutanugarn e la sudcoreana Ji Yeong Kim2, non avevano preso il via; lo stesso era capitato a molte delle facenti parte del lotto delle prime dieci. L’unica modifica riguarda l’altra Jutanugarn, Ariya, che con un birdie è salita in quinta posizione.

Anche molte delle facenti parte della coda della classifica post-taglio non hanno potuto prendere il via. Era stato tentato un anticipo con partenze scaglionate dalla 1 e dalla 10 e gruppi di tre, ma questo non è bastato per riuscire a portare anche solo vicino al completamento la giornata.

Si dovrà quindi aspettare ancora un giorno perché il Champions Golf Club di Houston, in Texas, elegga la sua vincitrice: il luogo, va ricordato, ospita per la prima volta il Major femminile, l’ultimo di una stagione assai travagliata.

Foto: LaPresse