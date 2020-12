Ginnastica artistica, iniziano gli Europei delle assenze. Kovtun e Kostiuk i migliori tra gli juniores

A Mersin (Turchia) sono incominciati gli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile. Si tratta di una rassegna continentale di Serie B (per non dire peggio) perché moltissime Nazioni di prima fascia hanno deciso di non presentarsi in terra anatolica a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Svizzera e molte altre sono rimaste a casa. In sostanza soltanto Ucraina, Romania, Turchia, Israele e Ungheria si sono iscritte, oltre a qualche altro Paese di terza fascia.

Si è partiti col turno di qualificazione degli juniores (under 18), domani toccherà ai seniores. L’ucraino Iliia Kovtun è risultato il migliore sul giro completo (79.599, interessante il 14.233 alle parallele) e ha preceduto di tre decimi il connazionale Volodymyr Kostiuk (79.298, di rilievo il 14.133 al corpo libero). Vicinissimo l’ungherese Krisztian Balazs (79.197), mentre l’altro magiaro Botond Molnar (76.698) e il rumeno Gabriel Burtanete (76.399) accusano un ritardo già importante. Il già citato Kostiuk è il migliore al quadrato (14.133) e agli anelli (13.133). Alle parallele primeggia Kovtun (14.233), mentre l’altro ucraino Radomyr Stelmakh svetta al cavallo con maniglie (13.766). Il volteggio è terra del rumeno Gabriel Burtanete (14.299), mentre alla sbarra si è messo in evidenza Balazs (13.166). Le finali sono in programma tra venerdì (all-around) e domenica mattina (finali di specialità).

Foto: Lapresse