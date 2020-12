Ginnastica artistica, Europei 2020: Illia Kovtun vince l’oro nell’all-around juniores, doppietta ucraina

Illia Kovtun conferma il pronostico della vigilia e conquista la medaglia d’oro nel concorso generale individuale riservato agli juniores agli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile. L’ucraino è il migliore under-18 del Vecchio Continente, ma va evidenziato che si tratta di una kermesse di Serie B (per non dire peggio) perché moltissime Nazioni non si sono presentate a Mersin (Turchia) a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna sono rimaste a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti.

Kovtun ha vinto col totale di 81.465 punti: 13.733 al corpo libero, 13.600 al cavallo con maniglie, 13.333 agli anelli, 14.133 al volteggio, 13.600 alle parallele, 13.066 alla sbarra. Alle sue spalle, distaccato di 1.3 punti, si è piazzato il connazionale Volodymyr Kostiuk (80.198, spicca il 14.000 al quadrato), mentre l’ungherese Krisztian Balasz ha completato il podio (78.566, interessante il 13.900 sugli staggi). Gli Europei proseguiranno domani con la finale a squadre seniores, domenica la chiusura con tutte le Finali di Specialità.

Foto: Lapresse