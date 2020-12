Fernando Alonso guida la Renault 2005: “Quanto manca il rumore dei V10, l’essenza della F1”

Fernando Alonso ha girato sul circuito di Abu Dhabi in questo weekend, a margine delle prove libere e delle qualifiche della F1. Lo spagnolo si è rimesso al volante della sua Renault R25, ovvero la vettura con cui vinse il suo primo Mondiale (quello del 2005). L’asturiano, che il prossimo anno tornerà a guidare la monoposto della scuderia francese, ha lasciato sfogare il V10 della vecchia Formula Uno, un suono tanto caro agli appassionati e neanche minimamente paragonabile a quello degli attuali V6 tubo ibridi.

L’ex iridato ha commentato in questo modo (dichiarazioni da gazzetta.it): “Penso che non solo i tifosi ma tutti nel paddock sentano la mancanza di quei rumori, che sono l’essenza della Formula 1. Perché quello è il rumore delle monoposto di F.1 quando eravamo bambini e guardavamo le corse in tv. È stato bello rivedere molte persone note, e non parlo solo del team Renault. In un certo senso la Formula 1 è come un universo tecnologico che ci tiene tutti uniti”

Loading...

Loading...

Fernando Alonso, che martedì sarà impegnato nei Test ufficiali riservati ai piloti che non hanno corso nell’ultima stagione, ha concluso: “Girare è stato emozionante, anche perché queste vecchie monoposto sono più leggere delle attuali e danno la sensazione di velocità, le vibrazioni sono fantastiche. Ho girato troppo al limite per qualcuno? Sinceramente ogni volta che entro in questa macchina mi viene da andare veloce, è più forte di me, mi viene naturale”.

Foto: Lapresse