F1, Sir Frank Williams torna a casa, Natale in famiglia dopo giornate di apprensione in ospedale

Natale in famiglia per Sir Frank Williams. L’ex proprietario e fondatore dell’omonimo team di Formula Uno, infatti, ha potuto fare il suo ritorno a casa nella giornata di ieri, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato la scorsa settimana per motivi di salute non specificati dalla famiglia.

Il settantottenne nativo di South Shields, quindi, fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo della Formula Uno, dopo ore di apprensione. Nel comunicato emesso la scorsa settimana, la famiglia Williams aveva chiesto estremo riserbo a seguito dell’annuncio del ricovero di Sir Frank.

Nel corso delle giornate in ospedale non sono state diffuse ulteriori notizie sullo stato di salute del fondatore del team britannico, ma ieri la famiglia ha comunicato che: “Siamo felici di annunciare che Sir Frank Williams è stato dimesso dall’ospedale e ora si trova a casa in via di guarigione”. L’annuncio riportato da motorsport.com prosegue: “La famiglia Williams ci tiene a ringraziare tutti per il supporto durante questo momento difficile e augura Buon Natale e felice anno nuovo a tutti”.

