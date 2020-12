F1, Nikita Mazepin, video shock sui social. Il Team Haas: “Un’iniziativa ripugnante”

Indubbiamente il russo Nikita Mazepin, fresco di ingaggio per l’anno prossimo in F1 con il Team Haas, ha trovato modo per far parlare di sé. L’oggetto della discussione, però, non riguarda nel caso specifico la pista, anche se la condotta da parte sua in F2 a Sakhir non è stata un esempio di correttezza, per usare un eufemismo.

Il riferimento è infatti a un video postato sui social in cui il giovane pilota russo tocca il seno a una ragazza, apparentemente ubriaca. La storia è stata poi rimossa da Instagram, ma non tempestivamente per non essere notata da molti utenti, che in questo caso hanno constatato la mancanza (probabile) del consenso, vista la reazione della ragazza in questione.

Here is a fully blurred version, anonymising the girl: pic.twitter.com/K65ucReaOA — Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) December 9, 2020

Un comportamento deprecabile, commentato in maniera molto negativa dalla scuderia americana attraverso un comunicato: “Il Team Haas F1 non perdona il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui suoi social media. Inoltre, il fatto stesso che il video sia stato pubblicato è ripugnante anche per la nostra squadra. La questione ora tiene banco internamente alla scuderia e non ci sono altri commenti a riguardo“.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

Mazepin, estromesso prima ancora di cominciare la stagione 2021? Ne sapremo di più.

