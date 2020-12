F1, Jean Alesi: “Mick Schumacher è davvero favoloso. Mi sento un po’ come uno zio”

Mick Schumacher ha vinto il mondiale di F2 e si appresta a fare il suo esordio in Formula 1. Il figlio dell’immenso Michael ha dinnanzi a sé una carriera che potrebbe regalargli moltissime emozioni e soddisfazioni. Al suo fianco il pilota tedesco avrà sempre Jean Alesi, che con la sua famiglia è stato molto vicino agli Schumacher dopo il terribile incidente occorso al sette volte Campione del Mondo di F1.

L’ex pilota francese della Ferrari in un’intervista rilasciata a Gazzetta si definisce come uno zio per il 21enne nativo di Vufflens-le-Château: “Nei momenti più difficili Mick era ancora in kart, ci siamo dati una mano tutti. Ora mi sento un po’ uno zio emozionato per il suo figlioccio. È straordinario vederlo campione“.

Alesi ha sottolineato che il giovane Mick ha sempre fatto le cose coi tempi giusti: “Ha vinto l’Europeo di F.3, l’anno scorso ha faticato un po’ in una stagione difficile. E in questo 2020 è rimasto sempre concentrato, freddo, attento, in un anno duro, in cui si sono corse tante gare di fila, senza la possibilità di lavorare con le squadre. Non ha vinto alla lotteria, si è meritato tutto. Dimostrando di essere un grande campione“.

Guardando avanti, all’esordio di Mick Schumacher in F1, Alesi è convinto che arriverà al momento giusto: “Farà un anno di ambientamento e poi ci saranno le regole nuove. Penso sia buono per lui“.

Foto: Lapresse