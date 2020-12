F1, Charles Leclerc: “Sono soddisfatto della mia stagione. Contento delle mie performance”

Ultimo weekend agonistico di questa tormentata stagione per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è sceso in pista a Yas Marina per le prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena in una splendida cornice in notturna negli Emirati Arabi Uniti. Il monegasco si è dovuto accontentare dell’ottavo posto nelle prove libere 2, in un contesto condizionato anche dai test sugli pneumatici per il 2021 e sulle soluzioni aerodinamiche in vista dell’anno prossimo. Un venerdì interlocutorio per il giovane del Principato, il quale spera di ottenere un buon risultato nelle qualifiche di domani, consapevole che dovrà poi scontare una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di domenica (a causa dell’incidente provocato domenica scorsa nel corso del primo giro del GP del Sakhir).

Charles Leclerc ha dovuto fare i conti con le lacune tecniche della SF1000 e ha provato ad arrangiarsi in qualche modo, riuscendo a salire sul podio in due occasioni (secondo in Austria e terzo in Gran Bretagna). Per il resto tante difficoltà croniche dovute a una monoposto per larghi tratti inguidabile, il tutto condito anche da qualche errore di guida (come quello di cinque giorni fa e quello nel GP di Stiria). In questa stagione il 23enne ha collezionato 98 punti e il quarto posto nella classifica piloti è ormai sfumato, l’obiettivo è quello di rilanciarsi al meglio e sperare che la prossima stagione vada in un verso decisamente diverso.

Intanto Charles Leclec è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1: “Un voto al mio 2020? Non mi piace darmi voti, ma sono soddisfatto della mia stagione. Sicuramente dopo la gara della settimana scorsa non è bello dirlo, ma se guardiamo la stagione in generale sono contentissimo e soddisfatto delle mie performance“.

Sulla giornata di oggi: “Non direi che sia stato un venerdì negativo. Anzi, è andato meglio di quanto ci aspettassimo su un tracciato del genere. Pensavamo di soffrire di più con il caldo e sui lunghi rettilinei del primo e del secondo settore, invece siamo lì a giocarcela con le vetture con cui di solito combattiamo, anche se la Racing Point mi sembra favorita. Sì, sicuramente non è andata bene come lo scorso weekend ma nemmeno ci aspettavamo di ripetere questo exploit. Mettiamoci al lavoro da stasera e facciamo qualche passo in avanti in vista di domani“.

Charles Leclerc ha poi concluso: “È molto complicato non solo raggiungere la finestra giusta con le morbide, ma anche mantenerle in questo range, sarà difficile partire con questa mescola domenica. È difficile dover dire dove saremo: se faremo un buon lavoro stanotte, direi in top 6 ma dobbiamo svolgere un lavoro perfetto senza errori sia da parte mia che da parte del team. Serve un giro come quello in qualifica al Sakhir? Sì, ci proverò, ma questa pista è molto più lunga“.

Foto: Lapresse