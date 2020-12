F1, Charles Leclerc: “Non vedo l’ora del 2021 e di vedere gli step che abbiamo fatto. Grazie a Vettel”

Charles Leclerc ha chiuso un anno terribile a livello agonistico con un deludente 13mo posto nel GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il monegasco non ha potuto fare molto di più al volante di una Ferrari estremamente lacunosa dal punto di vista tecnico e lontana anni luce dai giorni migliori. Il giovane del Principato ha dovuto subire l’onta del doppiaggio e ha chiuso fuori dalla zona punti, ultimando la sua annata all’ottavo posto in classifica generale.

Charles Leclerc si è già lanciato verso il 2021 nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport F1: “Non vedo l’ora dell’anno prossimo per vedere gli step in avanti che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti. Dobbiamo vedere quanto rispetto agli altri. Voglio ringraziare Vettel per quanto ha fatto per il team, è stato bello averlo dall’altro lato del box per due anni come persona e come pilota. Vediamo il prossimo anno, ma spero in una stagione positiva“.

Foto: Lapresse