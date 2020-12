F1, Carlos Sainz: “Una giornata difficile, ma nelle qualifiche abbiamo ottenuto un’ottima prestazione”

Lo spagnolo Carlos Sainz può sorridere alla fine della fiera, al termine delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, diverso da quello abituale, lo spagnolo della McLaren ha conquistato l’ottavo posto, che viste le difficoltà di tutto il fine settimana è da valutare con il segno “+”.

Carlos, infatti, specialmente nel primo giorno di prove non aveva quella velocità che il team di Woking si aspettava. Già nella FP3 qualcosa di meglio si era visto (10° tempo), ma poi l’iberico si è superato nel time-attack, ottenendo la qualificazione alla Q3 e concludendo ottavo: “Una giornata molto difficile per noi, ma penso che siamo riusciti a salvare le qualifiche con un’ottima prestazione. Non è stato un weekend facile, ma da ieri abbiamo compiuto dei passi nella giusta direzione e oggi siamo riusciti a far meglio nelle qualifiche di alcune vetture che sono state più veloci per tutto il weekend, quindi possiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Abbiamo preso buone decisioni strategiche. Domani ci aspetta una gara complicata, ma lotteremo per mantenere la posizione e cogliere ogni opportunità poiché ogni singolo punto è importante in questo campionato“.

Foto: LaPresse