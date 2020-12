F1, Antonio Giovinazzi: “Speriamo di migliorare nel 2021, sono contento della mia crescita di pilota”

Non è stata un grande ultimo GP del Mondiale 2020 di F1 per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing ha concluso in 16ma posizione la gara di Abu Dhabi, pagando dazio in termini strategici quando è entrate la Safety Car.

Antonio, come le due Ferrari, è rimasto in pista, sperando che poi vi potesse essere un degrado delle mescole altrui o quantomeno un’altra neutralizzazione della corsa. Questi aspetti non si sono presentati e quindi la sua prestazione ne è stata fortemente condizionata: “Non è stata una gara facile fin dall’inizio. Abbiamo scelto di rimanere fuori quando è uscita la Safety Car, sperando di capitalizzare qualche altra neutralizzazione, ma non è mai arrivata e questo ha compromesso la nostra corsa. Abbiamo fatto buoni progressi in un tempo relativamente breve, ma c’è ancora molto da sviluppare: speriamo di poter fare di più nel 2021, così da poterci togliere delle soddisfazioni con una macchina più veloce. Dal punto di vista personale, sono contento del mio miglioramento come pilota, che era il mio obiettivo principale per il 2020, e voglio continuare così anche il prossimo anno“, ha dichiarato Giovinazzi (fonte: sito ufficiale).

Guardando la classifica piloti, il pugliese ha concluso l’anno con 4 punti in classifica, gli stessi del suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, giunto 12° sul tracciato di Yas Marina.

