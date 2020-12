F1, all’asta la Ferrari amaranto del GP numero 1000 per Maranello

La Ferrari non ha ottenuto risultati sportivi di grande rilievo in questa stagione estremamente difficile e spesso i due piloti del Cavallino Rampante si sono trovati costretti a lottare nelle retrovie per strappare qualche punto. Soltanto un paio di lampi di Charles Leclerc e il terzo posto di Sebastian Vettel in Turchia hanno strappato qualche sorriso a Maranello. La Ferrari, però, è sempre uno dei brand più conosciuti al mondo ed è l’unica ad avere preso parte a tutti i Mondiali di F1.

In occasione del GP di Toscana, disputato lo scorso 13 settembre, la Scuderia ha festeggiato i 1000 Gran Premi nella categoria regina del motorsport e per l’occasione le due monoposto si distinguevano per la loro livrea color amaranto, diversa dal rosso abituale. Una monoposto del GP di Toscana, autografata da Vettel e Leclerc, sarà il pezzo forte di un’asta organizzata in collaborazione con RM Sotheby’s: l’appuntamento sarà online dal 7 al 14 dicembre, in concomitanza con il GP di Abu Dhabi che chiuderà la stagione 2020.

All’incanto anche altri 15 lotti della Ferrari: le tute e i guanti da gara utilizzati nel GP di Toscana e autografati da Leclerc e Vettel, quelli usati da Mick Schumacher durante i giri a bordo della F2004 guidata 16 anni fa da papà Michael le tute e i guanti da gara utilizzati nel GP di Toscana e autografati da Leclerc e Vettel, quelli usati da Mick Schumacher durante i giri a bordo, sempre al Mugello, della F2004 guidata 16 anni fa da papà Michael.

Foto: Lapresse