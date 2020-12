F1, Alexander Albon: “Guidare con la mescola più morbida è stato difficile”

Alexander Albon esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di F1 2020. Il thailandese, a caccia di conferma nella formazione austriaca per il prossimo anno, ha registrato il quarto crono assoluto nella seconda sessione. Albon accusa un gap di quasi un secondo dal finnico Valtteri Bottas (Mercedes), leader della classifica nel pomeriggio.

Il compagno di box dell’olandese Max Verstappen, protagonista di un testacoda durante il primo turno, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 e non ha nascosto le problematiche relative alla gestione degli pneumatici: “Sto cercando di far funzionare al meglio le gomme morbide. Con le medie tutto è perfetto. Non credo che la Mercedes sia migliorata con le soft. Domani lavoreremo per risolvere questo problema. Guidare con la mescola più morbida è stato difficile”.

Foto:LaPresse