Dakar 2021, tutti gli italiani in gara: nessun pilota ufficiale, ambizioni limitate

La Maratona nel deserto sta per prendere il via. La macchina organizzativa della Dakar 2021 è prossima a mettersi in moto, nonostante le difficoltà logistiche legate al Covid-19 in fatto di trasferimenti e viaggi. La seconda edizione consecutiva in Arabia Saudita darà il via alla 43ma edizione del rally più famoso del mondo.

Tutto avrà inizio il 2 gennaio 2021 da Gedda, con il classico prologo di 11 km, per poi far ritorno all’ovile, sulle rive del Mar Rosso, per l’atto finale del 15 gennaio. 7.646 km, di cui 4.767 di corsa contro il tempo, dovranno essere affrontati dai concorrenti e le emozioni non mancheranno di certo. Escluso il prologo, le dodici tappe (3-15 gennaio 2021) saranno caratterizzate da un percorso che andrà in direzione antioraria e non darà respiro. Al via della gara un totale di 560 partecipanti provenienti da 49 Paesi, tra cui 109 motociclisti, su un totale di 328 veicoli iscritti. Sia i chilometri che le tappe saranno le stesse per tutti i veicoli partecipanti alle cinque distinte categorie in gara: moto, quad, auto, SSV (T3 e T4) e camion.

CLICCA QUI PER IL PERCORSO COMPLETO

Venendo alla pattuglia italiana, il gruppo più nutrito sarà nella categoria riservata alle moto dove saranno nove i rappresentanti del Bel Paese. La maggior parte di loro parteciperà nella modalità Original by Motul, cioè quella che non prevede alcun tipo di assistenza tecnica per tutta la durata della corsa. Una limitazione di non poco conto in una corsa tanto particolare quando difficile. Vedremo salire in sella Tiziano Interno, Cesare Zacchetti, Francesco Catanese, Lorenzo Piolini, Giovanni Stigliano, Angelo Pedemonte, David Cominardi, Mauro Gerini e soprattutto l’esperto Franco Picco, che all’età di 65 anni ha deciso di rimettersi in gioco dopo cinque anni (la sua ultima partecipazione risale all’edizione 2016 nella categoria quad).

Uno solo italiano invece nella categoria auto dove David Giovanetti sarà il co-pilota del francese Marco Piana sulla Toyota del team Xtremeplus Polaris Factory. Sono due gli equipaggi completamente italici per quel che concerne la categoria camion entrambi rappresentanti del team Orobica Raid: il primo formato dal pilota Paolo Calabria e dai co-piloti Loris Calubini e Mauro Grezzini, il secondo invece dal pilota Giulio Verzeletti e dal co-pilota Giuseppe Fortuna. Come co-pilota del team belga Overdrive Toyota al via anche l’altro italiano Luca Lorenzato.

Nella categoria riservata ai prototipi leggeri (T3) l’unico a tenere alto il vessillo italiano sarà l’esperta pilota italo-francese Camelia Liparoti, mentre nella categoria SSV (T4) al via il team nostrano formato da Michele Cinotto e da Fulvio Zini, il pilota Ferdinando Brachetti Peretti e il co-pilota Manuel Lucchese che sarà da “navigatore” al qatariota Alkuwari. Due gli equipaggi italiani infine nella categoria classic, riservata a vetture e camion che hanno corso prima del 2000 nella Dakar, che fa il suo esordio in questa edizione 2021: Roberto Camporese e Umberto Fiori gareggeranno con la Peugeot 504 Pick-Up, mentre Luciano Carchieri e Roberto Musi saranno a bordo di un Nissan Patrol.

Date le circostanze, non ci sono traguardi ambiziosi da raggiungere in casa Italia, visti i mezzi a disposizione. Pertanto, il target vero e proprio sarà quello di arrivare all’arrivo di Gedda del 15 gennaio.

Foto: LaPresse