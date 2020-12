Dakar 2021: la startlist delle moto e tutti i partecipanti

La Maratona nel deserto sta per cominciare. La macchina organizzativa della Dakar 2021 è prossima per mettersi in moto, nonostante le difficoltà logistiche legate al Covid-19 in fatto di trasferimenti e viaggi. La seconda edizione consecutiva in Arabia Saudita darà il via alla 43ma edizione del rally più famoso del mondo.

Tutto avrà inizio il 2 gennaio 2021 da Gedda, con il classico prologo di 11 km, per poi far ritorno all’ovile, sulle rive del Mar Rosso, per l’atto finale del 15 gennaio. 7.646 km, di cui 4.767 di corsa contro il tempo, dovranno essere affrontati dai concorrenti e le emozioni non mancheranno di certo. Escluso il prologo, le dodici tappe (3-15 gennaio 2021) saranno caratterizzate da un percorso che andrà in direzione antioraria e non darà respiro. Al via della gara un totale di 560 partecipanti provenienti da 49 Paesi, tra cui 109 motociclisti, su un totale di 328 veicoli iscritti.

Il riferimento sarà il pilota della Honda HRC Ricky Brabec, capace di imporsi l’anno scorso dopo che la KTM aveva dominato in lungo e in largo (18 anni). A questa edizione risponderanno presenti tutti i grossi calabri: il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), l’australiano Toby Price (KTM), l’altro cileno José Ignacio Cornejo (Honda), l’argentino Kevin Benavides (Honda), il britannico Sam Sunderland (KTM) e il francese Adrien Van Beveren che sulla Yamaha proverà a riscattarsi dopo il 2020. Saranno nove gli italiani al via e la maggior parte di loro sarà nella categoria Original by Motul, ovvero quella che non prevede alcun tipo di assistenza tecnica per tutta la durata della corsa:

Tiziano Interno #59 – Team Rally POV, Moto Beta – Original by Motul

Franco Picco #65 – Team Franco Picco, Moto Husqvarna – Original by Motul

Cesare Zacchetti #68 – Team Cesare Zacchetti, Moto KTM – Original by Motul

Francesco Catanese #90 – Team Tuttogru, Moto Yamaha – Original by Motul

Lorenzo Piolini #93 – Caravanserraglio Rally Racing Team, Moto KTM – Rookie

Giovanni Stigliano #107 – Team JBRALLY, Moto Yamaha – Rookie, Original by Motul

Angelo Pedemonte #123 – Team Angelo Pedemonte, Moto KTM – Rookie

Davide Cominardi #133 – Team Cominardi, Moto Honda – Rookie

Maurizio Gerini #142 – Team Solarys Racing, Moto Husqvarna – Original by Motul

Per quanto concerne la presenza femminile, Laia Sanz è ormai esperta nella Dakar, che quest’anno disputerà con il #44 e nuovamente con GasGas (marchio spagnolo assorbito da KTM). Nell’edizione 2020 chiuse 18ma in classifica generale, nonché prima tra le donne, e l’obiettivo è fare meglio. Risponderà presente anche Sara García (Yamaha), che ha già scritto la storia quest’anno diventando la prima pilota donna a competere nella categoria Original by Motul, concludendo la gara. Da registrare anche un’esordiente, ovvero la francese Sara Jugla (KTM), 28enne grande protagonista negli ultimi anni nei campionati nazionali e non.

Foto: LaPresse