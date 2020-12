Dakar 2021, la startlist dei quad e tutti i partecipanti. Nicolas Cavigliasso cerca il bis

Tra le categorie presenti in Arabia Saudita per la 43^ edizione della Dakar c’è anche la classifica riservata ai quads. Nata nel 2009, questa realtà, assestante dalle moto, vede ai nastri di partenza 21 elementi, suddivisi in due marchi: Yamaha e Can-Am.

Scorrendo la classifica troviamo un solo pilota che ha già vinto questa prestigiosa manifestazione. iscritto con una Yamaha #150 del DRAGON RALLY TEAM, insegue il secondo Nicolas Cavigliasso, successo in carriera dopo aver firmato la Dakar nel 2019.

L’argentino è il favorito d’obbligo per la gara che ci apprestiamo a vivere anche se la location che aspetta i protagonisti sarà ben diversa da quella che vide trionfare Cavigliasso.

Ricordiamo infatti che l’alfiere della Yamaha vinse in Cile, mentre la Dakar 2021 si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Un terreno completamente diverso e ricco di incognite che possono ribaltare il risultato in ogni momento.

Di seguito l’elenco dei partecipanti alla prova dei quads e gli altri contendenti delle rispettive categorie della Dakar 2021.

I PARTECIPANTI DELLA DAKAR 2021 (QUADS)

150 Argentina Nicolas Cavigliasso YAMAHA DRAGON RALLY TEAM

151 Poland Rafal Sonik YAMAHA SONIK TEAM

152 France Alexandre Giroud YAMAHA TEAM GIROUD

153 Czech Republic Tomáš Kubiena YAMAHA STORY RACING S.R.O.

154 Argentina Manuel Andujar YAMAHA 7240 TEAM

155 Poland Kamil Wisniewski YAMAHA ORLEN TEAM

156 France Sebastien Souday YAMAHA TEAM ALL TRACKS

157 France Romain Dutu YAMAHA SMX RACING

159 Chile Giovanni Enrico YAMAHA ENRICO RACING TEAM

160 Argentina Carlos Alejandro Verza YAMAHA VERZA RALLY TEAM

162 Colombia Nicolas Robledo Serna CAN-AM COLOMBIA X RAID

163 United States Pablo Copetti YAMAHA MX DEVESA BY BERTA

164 Argentina Santiago Hansen YAMAHA MX DEVESA BY BERTA

168 Chile Italo Pedemonte YAMAHA ENRICO RACING TEAM

169 Argentina Tobias Juan Carrizo YAMAHA M.E.D. RACING TEAM

170 Poland Arkadiusz Lindner CAN-AM LINDNER 91 TEAM

171 Saudi Arabia Abdulmajed Aakhulaifi YAMAHA BROS KSA

174 Spain Toni Vingut YAMAHA VISIT SANT ANTONI – IBIZA

175 Bolivia Leonardo Martinez CAN-AM TEAM CAN AM MARTINEZ

176 Lithuania Laisvydas Kancius YAMAHA STORY RACING S.R.O.

177 Bolivia Suany Martinez CAN-AM TEAM CAN AM MARTI

I PARTECIPANTI DELLA DAKAR 2021 (AUTO)

300 Spain Carlos Sainz Spain Lucas Cruz MINI X-RAID MINI JCW TEAM

301 Qatar Nasser Al-Attiyah France Matthieu Baumel [fr] TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

302 France Stéphane Peterhansel France Edouard Boulanger MINI X-RAID MINI JCW TEAM

303 Saudi Arabia Yazeed Al Rajhi Germany Dirk Von Zitzewitz [de] TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA

304 South Africa Giniel De Villiers Spain Alex Haro Bravo TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

305 France Sébastien Loeb Monaco Daniel Elena HUNTER BAHRAIN RAID XTREME

306 Netherlands Bernhard Ten Brinke [fr] Belgium Tom Colsoul [fr] TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA

307 Poland Jakub Przygoński [fr; pl] Germany Timo Gottschalk TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA

308 France Mathieu Serradori Belgium Fabian Lurquin CENTURY SRT RACING

309 Argentina Orlando Terranova Argentina Bernardo Graue MINI X-RAID MINI JCW RALLY TEAM

310 United Arab Emirates Sheikh Khalid Al Qassimi France Xavier Panseri [fr] PEUGEOT ABU DHABI RACING

311 Spain Nani Roma Spain Daniel Oliveras Carreras [fr] HUNTER BAHRAIN RAID XTREME

312 Czech Republic Martin Prokop Czech Republic Viktor Chytka FORD ORLEN BENZINA TEAM

313 Netherlands Erik Van Loon [nl] France Sébastien Delaunay TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA

314 France Cyril Despres Switzerland Mike Horn PEUGEOT ABU DHABI RACING

315 France Romain Dumas France Gilles De Turckheim REBELLION MOTORS REBELLION MOTORS

316 Saudi Arabia Yasir Seaidan Russia Alexey Kuzmich CENTURY SRT RACING

317 Russia Vladimir Vasilyev Ukraine Dmitro Tsyro BMW X-RAID MINI JCW RALLY TEAM

318 China Wei Han China Min Liao 2WD QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM

319 France Jérôme Pélichet France Pascal Larroque OPTIMUS RAIDLYNX

320 Lithuania Benediktas Vanagas Portugal Filipe Palmeiro [lt] TOYOTA INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS

321 France Dominique Housieaux France Simon Vitse OPTIMUS MD RALLYE SPORT

322 France Ronan Chabot France Gilles Pillot TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA

323 Russia Denis Krotov Russia Konstantin Zhiltsov MINI MSK RALLY TEAM

325 Lithuania Vaidotas Žala Portugal Paulo Fiúza MINI AGRORODEO

326 France Christian Lavieille France Jean-Pierre Garcin OPTIMUS MD RALLYE SPORT

327 Spain Isidre Esteve Pujol Spain Txema Villalobos TOYOTA REPSOL RALLY TEAM

328 Czech Republic Miroslav Zapletal Slovakia Marek Sýkora FORD OFFROADSPORT

329 Lithuania Antanas Juknevičius Lithuania Darius Vaičiulis TOYOTA KREDA

330 South Africa Shameer Variawa South Africa Dennis Murphy TOYOTA TOYOTA GAZOO SOUTH AFRICA

331 Russia Victor Khoroshavsev Russia Anton Nikolaev MINI X-RAID MINI JCW RALLY TEAM

332 South Africa Henk Lategan South Africa Brett Cummings TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

333 South Africa Mark Corbett South Africa Rodney Burke CENTURY CENTURY RACING

334 Portugal Ricardo Porem Portugal Manuel Porem BORGWARD BORGWARD RALLY TEAM

335 Brazil Guilherme Spinelli Brazil Youssef Haddad MINI X-RAID MINI JCW RALLY TEAM

336 France Jean Pierre Strugo France François Borsotto PEUGEOT PH-SPORT

337 Argentina Juan Cruz Yacopini Argentina Alejandro Miguel Yacopini TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA

338 Czech Republic Tomáš Ouředníček Czech Republic David Kripal TOYOTA ULTIMATE DAKAR

339 South Africa Brian Baragwanath South Africa Taye Perry CENTURY CENTURY RACING

340 Japan Akira Miura France Laurent Lichtleuchter TOYOTA TOYOTA AUTO BODY

341 France Michael Pisano France Max Delfino OPTIMUS MD RALLYE SPORT

342 Lithuania Gintas Petrus Lithuania Povilas Valaitis OPTIMUS PETRUS KOMBUCHA TEAM

343 China Yangui Liu China Hongyu Pan BAIC BAIC ORV

344 France Philippe Boutron France Mayeul Barbet SODICARS SODICARS RACING

345 France Ronald Basso France Jean Michel Polato TOYOTA TOYOTA AUTO BODY

346 United Arab Emirates Khalid Aljafla United Arab Emirates Ali Mirza TOYOTA KHALID ALJAFLA

347 Netherlands Tim Coronel Netherlands Tom Coronel JEFFERIES DAKAR RALLY MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL

348 Belgium Alexandre Leroy France Nicolas Delangue BUGGY SRT RACING

349 Spain Manuel Pérez Plaza Spain Monica Plaza CHEVROLET SODICARS RACING

350 France Herve Toscano France Pascal Gambillon RENAULT TEAM SSP

351 Switzerland Alexandre Pesci Switzerland Stephan Kuhni REBELLION MOTORS REBELLION MOTORS

352 China Guoyu Zhang China He Sha BAIC BAIC ORV

353 Hungary Balazs Szalay Hungary Laszlo Bunkoczi OPEL OPEL DAKAR TEAM

356 Lithuania Edvinas Juškauskas Lithuania Aisvydas Paliukėnas TOYOTA TEAM PITLANE

357 Russia Alexey Titov Russia Dmitry Pavlov FORD OFFROADSPORT

358 Brazil Marcelo Tiglia Gastaldi Brazil Lourival Roldan CENTURY CENTURY RACING

359 Saudi Arabia Abdulaziz Alyaeesh Saudi Arabia Faisal Mohammed Ftyh ISUZU NAIZK

360 Saudi Arabia Mohamad Altwijri Saudi Arabia Waleed Altoaigri TOYOTA ALTUWAIJRI RACING TEAM

361 China Binglong Lu China Wenke Ma BAIC BAIC ORV

363 Spain Borja Rodriguez Spain Ruben Rodriguez TOYOTA FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4

364 Belgium Erwin Imschoot Belgium Olivier Imschoot OPTIMUS MD RALLYE SPORT

365 France Hugues Moilet France Antoine Galland FOUQUET CHEVROLET OFF ROAD CONCEPT

366 Spain Miguel Bravo Spain Mariano Banderas TOYOTA FN SPEED – URANO 4X4

367 Belarus Andrei Halabarodzka Belarus Andrei Rudnitski TOYOTA TEAM PITLANE

368 Spain Joan Font Spain Sergi Brugue TOYOTA FN SPEED TEAM

369 France Marco Piana Italy David Giovanetti TOYOTA XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM

373 France Roger Audas France Franck Maldonado BUGGY SODICARS RACING

I PARTECIPANTI DELLA DAKAR 2021 (MOTO)

1 United States Ricky Brabec HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021

2 Chile Pablo Quintanilla [fr; es] HUSQVARNA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING

3 Australia Toby Price KTM RED BULL KTM FACTORY TEAM

4 Chile Jose Ignacio Cornejo Florimo HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021

5 United Kingdom Sam Sunderland KTM RED BULL KTM FACTORY TEAM

6 Argentina Franco Caimi YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM

7 United States Andrew Short YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM

9 United States Skyler Howes KTM BAS DAKAR KTM RACING TEAM

11 Slovakia Štefan Svitko KTM SLOVNAFT RALLY TEAM

12 France Xavier De Soultrait [fr] HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

15 Spain Lorenzo Santolino SHERCO TVS SHERCO TVS RALLY FACTORY

17 Spain Juan Pedrero García [es] KTM FN SPEED – RIEJU TEAM

18 Botswana Ross Branch YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM

19 Portugal Rui Jorge Gonçalves Dias SHERCO TVS SHERCO TVS RALLY FACTORY

20 Poland Adam Tomiczek HUSQVARNA ORLEN TEAM

21 Australia Daniel Sanders KTM KTM FACTORY TEAM

22 Poland Maciej Giemza HUSQVARNA ORLEN TEAM

23 Slovakia Ivan Jakeš [sk] KTM JAKES DAKAR TEAM

24 Germany Sebastian Bühler HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

25 Netherlands Paul Spierings HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

26 Czech Republic Milan Engel KTM MOTO RACING GROUP (MRG)

27 Portugal Joaquim Rodrigues HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

29 Romania Emanuel Gyenes KTM AUTONET MOTORCYCLE TEAM

30 Lithuania Arūnas Gelažninkas [lt] KTM ZIGMAS DAKAR TEAM

31 Czech Republic Martin Michek KTM MOTO RACING GROUP (MRG)

32 Spain Tosha Schareina KTM FN SPEED – KTM TEAM

33 India Harith Noah Koitha Veettil SHERCO SHERCO TVS RALLY FACTORY

34 Portugal Mário Patrão KTM CREDIT AGRICOLA – MARIO PATRAO MOTOSPORT

35 Mexico Juan Pablo Guillen Rivera KTM NOMADAS ADVENTURE

36 Czech Republic Jan Brabec KTM STROJRENT RACING

37 Czech Republic David Pabiska KTM JANTAR TEAM

39 France Benjamin Melot [fr] KTM BENJAMIN MELOT

41 China Zaker Yakp KTM WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY

42 France Adrien Van Beveren [fr] YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM

44 Spain Laia Sanz GAS GAS GAS GAS FACTORY TEAM

45 China Zhang Min KTM WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY

46 Slovenia Simon Marčič HUSQVARNA MARCIC

47 Argentina Kevin Benavides HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021

48 France Mathieu Doveze KTM NOMADE RACING ASSISTANCE

50 India CS Santosh HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

51 Spain Rachid Al-Lal Lahadil KTM MELILLA SPORT CAPITAL

52 Austria Matthias Walkner KTM RED BULL KTM FACTORY TEAM

53 Czech Republic Libor Podmol [cz] HUSQVARNA PODMOL DAKAR TEAM

54 France Camille Chapeliere KTM TEAM BAINES RALLY

55 China Zhao Hongyi KTM WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY

56 Colombia Giordano Pacheco KTM CALIDOSO RACING TEAM

58 Spain Eduardo Iglesias Sánchez KTM FN SPEED – TEAM MONFORTE RALLY

59 Italy Tiziano Interno BETA RALLY POV

60 France Stéphane Darques YAMAHA M.O.R.AL

61 France Norbert Dubois KTM AVENTURE MOTO 61

62 Australia Andrew Joseph Houlihan KTM NOMADAS ADVENTURE

63 Poland Konrad Dąbrowski KTM DUUST RALLY TEAM

65 Italy Franco Picco HUSQVARNA TEAM FRANCO PICCO

66 France Pascal Bouchet KTM TEAM BAINES RALLY

67 Czech Republic Rudolf Lhotský HUSQVARNA JANTAR TEAM

68 United Kingdom Jamie Mccanney YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM

69 Belgium Walter Roelants HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

70 Saudi Arabia Mishal Alghuneim KTM MISHAL ALGHUNEIM

71 Bahrain Salman Mohamed Humood Farhan Farhan HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

72 France Pascal Rauber KTM TEAM 2RM

73 Kuwait Mohammed Jaffar KTM DUUST RALLY TEAM

74 Spain Jaume Betriu KTM FN SPEED – KTM TEAM

76 Czech Republic Roman Krejčí KTM BO!BETON TEAM

77 Argentina Luciano Benavides HUSQVARNA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING

78 Italy Cesare Zacchetti KTM CESARE ZACCHETTI

79 France Amaury Baratin KTM HORIZON MOTO 95

80 Australia Michael Burgess KTM BAS DAKAR KTM RACING TEAM

81 Slovakia Erik Vlčák HUSQVARNA SLOVNAFT RALLY TEAM

82 India Ashish Raorane KTM ASHISH RAORANE

83 Peru David Chavez KTM CLUB AVENTURA TOUAREG

84 United Kingdom Neil Hawker HUSQVARNA NEIL HAWKER

85 Portugal Alexandre Azinhais KTM CLUB AVENTURA TOUAREG

86 France Charlie Herbst [fr] KTM TEAM CHARLIE HERBST

87 Spain Oriol Mena RIEJU FN SPEED – RIEJU TEAM

88 Spain Joan Barreda Bort HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021

89 Serbia Gabor Saghmeister KTM SAGHMEISTER TEAM

90 Italy Francesco Catanese YAMAHA TUTTOGRU

92 France Eric Martinez HUSQVARNA ERIC MARTINEZ

93 Italy Piolini Lorenzo KTM CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM

94 France Olivier Susset HUSQVARNA XTREME GARAGE

95 France Xavier Flick HUSQVARNA XTREM RACING

96 Spain Daniel Albero Puig KTM TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR

97 Slovakia Martin Benko KTM NORWIT RACING

98 Spain Sara Garcia YAMAHA PONT GRUP YAMAHA

99 Spain Javier Vega Puerta YAMAHA PONT GRUP YAMAHA

100 France Audrey Rossat KTM ROSSAT AUDREY

101 United Kingdom David Knight HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

102 France Sara Jugla KTM TEAM BAINES RALLY

104 Saudi Arabia Fawaz Altoaimi YAMAHA FAWAZ RACING

105 Spain Fernando Dominguez KTM CLUB AVENTURA TOUAREG

107 Italy Giovanni Stigliano YAMAHA TEAM JBRALLY

108 Spain Marc Calmet KTM FN SPEED – RIEJU TEAM

110 Poland Jacek Bartoszek KTM DUUST RALLY TEAM

111 France Pierre Cherpin HUSQVARNA PIERRE CHERPIN

112 Spain Juan Campdera KTM JUAN CAMPDERA

114 Spain Eladio Carbonell Mendez KTM PIKAERAS TEAM

115 Netherlands Olaf Harmsen KTM BAS DAKAR KTM RACING TEAM

116 France Erick Blandin KTM TEAM BAINES RALLY

117 Botswana James Alexander YAMAHA THE KALAHARI MADALA

118 Spain Alexandre Bispo KTM EXPRESSO RACING

120 Colombia Jhon Trejos KTM JHON TREJOS

121 France Guillaume Barthelemy KTM TEAM RS CONCEPT

123 Italy Angelo Pedemonte KTM PEDEMONTE ANGELO

125 France Frédéric Barlerin KTM RALLYE FRED

126 Spain Diego Gamaliel Llanos KTM DIEGO GAMALIEL LLANOS

127 France Willy Jobard GARNATI GARNATI RACING

133 Italy Cominardi Davide HONDA COMINARDI

142 Italy Maurizio Gerini HUSQVARNA SOLARYS RACING

I PARTECIPANTI DELLA DAKAR 2021 (CAMION)

500 Russia Andrey Karginov Russia Andrey Mokeev Russia Igor Leonov KAMAZ KAMAZ – MASTER

501 Russia Anton Shibalov Russia Dmitrii Nikitin Russia Ivan Tatarinov KAMAZ KAMAZ – MASTER

502 Belarus Siarhei Viazovich [fr] Belarus Pavel Haranin Belarus Anton Zaparoshchanka MAZ MAZ-SPORTAUTO

503 Czech Republic Martin Macik Czech Republic František Tomášek Czech Republic David Svanda IVECO BIG SHOCK RACING

504 Czech Republic Aleš Loprais Czech Republic Petr Pokora United Arab Emirates Khalid Alkendi PRAGA INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA

505 Belarus Aliaksei Vishneuski Belarus Maksim Novikau Belarus Siarhei Sachuk MAZ MAZ-SPORTAUTO

506 Netherlands Martin Van Den Brink [nl] Netherlands Wouter De Graaf Czech Republic Daniel Kozlovsky RENAULT TRUCKS MAMMOET RALLYSPORT

507 Russia Dmitry Sotnikov Russia Ruslan Akhmadeev Russia Ilgiz Akhmetzianov KAMAZ KAMAZ – MASTER

508 Japan Teruhito Sugawara Japan Hirokazu Somemiya Japan Yuji Mochizuki HINO HINO TEAM SUGAWARA

509 Russia Airat Mardeev Russia Dmitriy Svistunov Russia Akhmet Galiautdinov KAMAZ KAMAZ – MASTER

511 Netherlands Gert Huzink Netherlands Rob Buursen Netherlands Martin Roesink RENAULT RIWALD DAKAR TEAM

514 Czech Republic Martin Soltys Czech Republic David Schovanek Czech Republic Tomáš Šikola TATRA TATRA BUGGYRA RACING

515 Netherlands Pascal De Baar Belgium Jan Van Der Vaet Netherlands Stefan Slootjes RENAULT RIWALD DAKAR TEAM

517 Chile Ignacio Casale Chile Alvaro León Czech Republic Petr Čapka TATRA TATRA BUGGYRA RACING

518 Czech Republic Jaroslav Valtr Czech Republic Radim Kaplanek Slovakia Jaroslav Miškolci IVECO VALTR RACING TEAM

519 Netherlands Maurik Van Den Heuvel Netherlands Wilko Van Oort Netherlands Martijn Van Rooij INTERNATIONAL DAKARSPEED

520 Czech Republic Jan Tomanek Czech Republic Tomáš Kašpárek Czech Republic Jiří Stross TATRA INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA

521 Spain Alberto Herrero United States Tony Grasmick Portugal Fojo Nuno MAN POLARIS RZR FACTORY

522 Germany Mathias Behringer Germany Stefan Henken Germany Philip Rettig MAN SOUTH RACING

523 Netherlands William De Groot Netherlands Edwin Van Den Langenberg Netherlands Bart Gloudemans DAF TEAM DE GROOT

524 Spain Francesc Fernandez Ester Spain Javier Jacoste Spain Rosa José Olivera MAN TEAM BOUCOU

525 Netherlands Richard De Groot Netherlands Jan Hulsebosch Netherlands Markus J Laan IVECO FIREMEN DAKAR TEAM

526 Spain Jordi Juvanteny Spain José Luis Criado Spain Jorge Ballbe MAN KH7 EPSILON

527 Italy Paolo Calabria Italy Loris Calubini Italy Mauro Grezzini MAN OROBICA RAID

528 Netherlands Alexander Pieter Koot Netherlands Arjen Remco Aangeenbrug Netherlands Wesley Van Groningen DAF DUST WARRIORS

529 Netherlands Mitchel Van Den Brink Netherlands Rijk Mouw Netherlands Wilfred Schuurman VOLVO MAMMOET RALLYSPORT

530 Hungary Károly Fazekas Hungary Albert Péter Horn Hungary Péter Csákány SCANIA FAZEKAS MOTORSPORT RACING

532 Spain Jordi Esteve Oro Spain Rafael Tibau Maynou Spain Arnald Bastida MAN BAHRAIN RAID XTREME

535 Italy Giulio Verzeletti Italy Giuseppe Fortuna MERCEDES OROBICA RAID

537 Netherlands William Van Groningen Netherlands Marten Wit De Cornelis Netherlands Jaco Van Groningen IVECO DUST WARRIORS

538 Czech Republic Tomáš Tomeček Czech Republic Ladislav Lála TATRA SOUTH RACING

539 Hungary Zsolt Darzsi France Thierry Pacquelet France Geoffrey Thalgott MAN PH-SPORT

540 Saudi Arabia Ibrahm Almuhna Saudi Arabia Osama Alsanad Saudi Arabia Raed Abo Theeb MERCEDES IBRAHIM ALMUHNA

541 Belgium Dave Berghmans Italy Luca Lorenzato Belgium Bob Geens IVECO OVERDRIVE TOYOTA

542 Portugal Jose Martins France Jean-Francois Cazeres France Jerome Naquart IVECO TEAM BOUCOU

543 Algeria Ahmed Benbekhti France Bruno Seillet TBA MAN STA COMPETITION

544 France Pascal Patureau France Richard Gonzalez France Marc Plaindoux DAF SODICARS RACING

547 Andorra Jordi Ginesta France Marc Dardaillon Portugal Armando Loureiro MAN TEAM BOUCOU

548 Spain Francesc Salisi Spain Alex Aguirregaviria Spain Pau Navarro MERCEDES FN SPEED – EPSILON TEAM

549 France Sylvain Besnard France Sylvain Laliche France Tom Besnard MAN TEAM SSP

550 Czech Republic Dušan Randýsek France Francois Regnier France Julien Martin MAN PH-SPORT

551 France Thomas Robineau TBA TBA DAF TEAM BOUCOUNEZ

I PARTECIPANTI DELLA DAKAR 2021 (SSV)

401 Chile Francisco Lopez Contardo Chile Juan Pablo Latrach Vinagre CAN – AM SOUTH RACING CAN-AM T4

403 Spain Jose Antonio Hinojo Lopez Spain Gil Diego Ortega CAN – AM HIBOR RAID T4

404 Brazil Reinaldo Varela TBA CAN – AM MONSTER ENERGY CAN-AM T4

405 Spain Gerard Farres Guell Spain Armand Monleon CAN – AM MONSTER ENERGY CAN-AM T4

406 Poland Aron Domzala Poland Maciej Marton CAN – AM MONSTER ENERGY CAN-AM T4

408 United States Austin Jones[disambiguation needed] Brazil Gustavo Gugelmin CAN – AM MONSTER ENERGY CAN-AM T4

409 United States Kristen Matlock United States Max Eddy Jr. POLARIS POLARIS RZR FACTORY RACING T4

410 Spain Santiago Navarro Spain Marc Sola Terradellas CAN – AM FN SPEED TEAM T4

411 France Jeremie Warnia Switzerland Steven Griener POLARIS CST / POLARIS FRANCE T4

412 Saudi Arabia Saleh Alsaif CAN – AM BLACK HORSE T4

414 Spain Juan Miguel Fidel Medero Spain Victor Gonzalez[disambiguation needed] CAN – AM FN SPEED TEAM T4

416 Netherlands Kees Koolen Netherlands Jurgen Van Den Goorbergh CAN – AM SOUTH RACING CAN-AM T4

417 Czech Republic Josef Machacek Czech Republic Pavel Vyoral CAN – AM BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING T4

418 France Eric Abel France Christian Manez CAN – AM BBR/MERCIER T4

419 Spain Fernando Alvarez[disambiguation needed] Spain Antonio García Gimeno CAN – AM SOUTH RACING CAN-AM T4

420 United States Wayne Matlock United States Sam Hayes[disambiguation needed] POLARIS POLARIS RZR FACTORY RACING T4

421 Switzerland Vincent Gonzalez France Renaud Niveau BRP EL BLANCO ROSSO RACING TEAM T4

422 Qatar Nasser Khalifa Al Attiyah TBA CAN – AM SOUTH RACING CAN-AM T4

423 Italy Michele Cinotto Italy Fulvio Zini POLARIS XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4

424 Poland Michal Goczal Poland Szymon Gospodarczyk CAN – AM ENERGYLANDIA RALLY TEAM T4

425 United States Craig Scanlon United States Keith Redsrom POLARIS POLARIS RZR FACTORY RACING T4

426 United Kingdom Graham Knight[disambiguation needed] United Kingdom David Watson[disambiguation needed] POLARIS XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4

427 France Eric Croquelois TBA CAN – AM DRAGON RALLY TEAM T4

428 Ecuador Sebastian Guayasamin Argentina Ricardo Adrian Torlaschi POLARIS XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4

429 Czech Republic Tomas Enge Czech Republic Marketa Skacelova CAN – AM BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING T4

430 Poland Marek Goczal Poland Rafal Marton CAN – AM ENERGYLANDIA RALLY TEAM T4

431 Qatar Fahad Ahmed Alkuwari Italy Manuel Lucchese YAMAHA FN SPEED T4

433 France Fabrice Lardon France Romain Souvignet CAN – AM TEAM CASTEU T4

436 France Benoit Lepietre France Aurelie Sifferlen CAN – AM MYX RACING T4

437 Austria Nicolas Brabeck-Letmathe France Bruno Bony CAN – AM TEAM CASTEU T4

438 Spain Ricardo Ramilo Suarez Spain Garcia Xavier Blanco CAN – AM BUGGY MASTERS TEAM & VEHILSXTREM T4

439 France Matthieu Margaillan France Axelle Roux-Decima CAN – AM MARGAILLAN T4

440 France Patrick Becquart France Romain Becquart CAN – AM BBR/MERCIER T4

441 Italy Ferdinando Brachetti Peretti Spain Rafael Tornabell Cordoba POLARIS XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4

442 Portugal Lourenço Rosa Portugal Joaquim Dias CAN – AM SOUTH RACING CAN-AM T4

443 Spain Gael Queralt Argentina Juan Silva CAN – AM FN SPEED TEAM T4

444 France Frederic Chesneau France Stephane Chesneau CAN – AM FS 21 T4

445 Saudi Arabia Saeed Almouri Uruguay Sergio Lafuente CAN – AM SOUTH RACING CAN-AM T4

446 Lebanon Michel Fadel United Kingdom Craig Tyson POLARIS PANDA CARS RACING T4

447 Spain Emilio Ferrando Spain Illiana Eduardo Aragon CAN – AM GRAPHENANO RACING TEAM T4

448 Spain Pablo Olivas Spain Raul Ortiz CAN – AM FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 T4

449 Spain Santiago Prado Losada Spain Alvaro Rodriguez Sans YAMAHA VAN ORTON T4

450 Colombia Javier Velez Colombia Mateo Moreno Kristiansen CAN – AM FN SPEED TEAM T4

452 Romania Claudiu Barbu Romania Marius Lupu POLARIS TRANSCARPATIC RALLY TEAM T4

454 Netherlands Gert-Jan Van Der Valk Netherlands Branco De Lange CAN – AM TEAM VALK EVENTS T4

Foto: LaPresse