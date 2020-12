Coppa del Mondo Dual Moguls: vittoria ex aequo di Ludvig e Graham a Idre Fjall. Tra le donne trionfa Laffont

Prima tappa della Coppa del Mondo di dual moguls a Idre Fjall condizionata dalla fitta nebbia. In campo maschile proprio a causa di alcuni banchi che hanno invaso la pista non è stato possibile disputare le finali. Per questo motivo i giudici hanno assegnato la vittoria ex aequo all’australiano Matt Graham e allo svedese Fjallstrom Ludvig, in terza piazza ex aequo il canadese Jordan Kober e Bradley Wilson.

Tutto regolare in campo femminile trionfa la francese Perrine Lafont che si è imposta in finale sulla statunitense Jelina Kauf. La dominatrice della Coppa del Mondo di dual moguls dello scorso anno si è fatta trovare pronta all’esordio in questo 2020. La transalpina ha confermato in maniera netta che sarà l’atleta da battere in questa stagione.

Loading...

Loading...

Nella gara sulle nevi svedesi Lafont si è imposta col punteggio di 82.85 mentre la sciatrice a stelle e strisce ha portato a casa solo 66.47 punti. In terza piazza la giapponese Kawamura Amni che con il risultato di oggi raccoglie il secondo podio in carriera in Coppa del Mondo.

Foto: Lapresse