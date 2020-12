Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2020-2021: Therese Johaug resta in testa

Lo sci di fondo oggi, sabato 12 dicembre, ha visto scattare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: a Davos sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale, nonostante l’assenza del blocco norvegese, è ancora in testa Therese Johaug.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE

1 3425301 JOHAUG Therese NOR 301 1

2 3485933 SORINA Tatiana RUS 278

3 3535316 BRENNAN Rosie USA 277

4 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 203

5 3486010 NEPRYAEVA Natalia RUS 189

6 3506154 KARLSSON Frida SWE 188

7 3506166 SVAHN Linn SWE 166

8 3427109 FOSSESHOLM Helene Marie NOR 154

9 3505800 DAHLQVIST Maja SWE 152

10 3565062 LAMPIC Anamarija SLO 150

21 3295157 SCARDONI Lucia ITA 64

34 3295193 LAURENT Greta ITA 25

43 3295000 BROCARD Elisa ITA 11

51 3295322 COMARELLA Anna ITA 6

Loading...

Loading...

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE

1 3535316 BRENNAN Rosie USA 114

2 3565062 LAMPIC Anamarija SLO 112

3 3486010 NEPRYAEVA Natalia RUS 88

4 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI 76

5 3295157 SCARDONI Lucia ITA 56

6 3506166 SVAHN Linn SWE 50

7 3505800 DAHLQVIST Maja SWE 46

8 3485933 SORINA Tatiana RUS 46

9 3535304 CALDWELL HAMILTON Sophie USA 45

10 3565055 UREVC Eva SLO 45

20 3295193 LAURENT Greta ITA 25

31 3295000 BROCARD Elisa ITA 11

Foto: LaPresse