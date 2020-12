Cio: Thomas Bach è l’unico candidato alla presidenza, a marzo sarà rinnovato il suo mandato

Si sono chiuse oggi le candidature per la presidenza del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, e la notizia è che ad essere confermato come numero uno sarà Thomas Bach. Il tedesco è infatti l’unico candidato verso le elezioni previste ad Atene, dal 10 al 12 marzo 2021.

Il campione olimpico di Montreal 1976 avrà quindi il suo secondo ed ultimo mandato, che dovrebbe durare quattro anni. Come riportato da La Regione, stando agli statuti, il presidente viene eletto, a scrutinio segreto, per una durata di otto anni dai 104 membri dell’organizzazione; ma può venire riconfermato una sola volta per un periodo dimezzato.

Foto: Lapresse