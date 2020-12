Ciclocross, le prove di Coppa del Mondo 2020-2021 di Namur e Dendermonde riservate agli juniores e agli U23 non si svolgeranno

Le prove di Coppa del Mondo di ciclocross 2020-2021 di Namur e Dendermonde, che si terranno rispettivamente il 20 e il 27 di dicembre, riservate agli juniores e agli U23 non si svolgeranno. L’UCI si è vista costretta a cancellarle per via dell’estensione delle misure anti Covid, relative all’ambito sportivo, in Belgio. Esse, infatti, prevedono che si tengano solo le manifestazioni riservate ai professionisti. Dunque, le due gare Elite si svolgeranno regolarmente.

Una brutta notizia per tutti, soprattutto per i giovani azzurri. I ragazzi italiani, dato che, al momento, già in Superprestige e in X2O BadKamers Trofee tutte le gare riservate a juniores e U23 sono state annullate, non avranno dunque modo di gareggiare in Belgio, nell’università del ciclocross, fino alla scadenza delle misure di cui sopra, la quale dovrebbe avvenire il 15 di gennaio. Ad ogni modo, i Mondiali di Ostenda, in programma il 30 e il 31 gennaio, dovrebbero svolgersi regolarmente.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Shutterstock