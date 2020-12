Ciclocross, Adrie van der Poel: “Mathieu sta bene e mi aspetto che lotti per la vittoria già sabato ad Anversa”

Mathieu van der Poel farà il suo esordio stagionale nel ciclocross sabato, nella prova di Anversa di X2O Badkamers Trofee 2020-2021. Il neerlandese, inoltre, sarà al via, il giorno seguente, anche della tappa di Gavere di Superprestige. Negli scorsi giorni il campione del Mondo aveva rilasciato un’intervista in cui diceva di stare bene, ma di non essere ancora al top della forma. Secondo il padre, il fuoriclasse degli anni ’80 e ’90 Adrie van der Poel, però, Mathieu può vincere già all’esordio, proprio come fece l’anno passato a Ruddervoorde.

Queste, nello specifico, le parole rilasciate a riguardo da Adrie van der Poel in un’intervista a Sporza: “Immagino che Mathieu gareggerà subito per la vittoria. Sta molto bene e credo che durante la gara andrà in crescendo. Dopo la caduta alla Driedaagse Brugge-De Panne si è riposato e si è allenato in modo profittevole. Non è ancora al massimo della forma, sarebbe troppo presto, ma credo che possa essere già ampiamente competitivo“.

Loading...

Loading...

Ricordiamo, ad ogni modo, che per vedere il primo scontro stagionale con Wout Van Aert dobbiamo aspettare il 20 di dicembre, quando i due battaglieranno nella tappa di Coppa del Mondo di Namur. Il belga, infatti, dopo aver preso parte a tre gare nelle ultime due settimane, è volato in Spagna per fare uno stage con la Jumbo-Visma. Da quel momento in avanti, tuttavia, vedremo i due sovente in gara l’uno contro l’altro fino al Mondiale di Ostenda che si terrà il 31 gennaio.

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OA Sport