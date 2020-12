Ciclisti contro una moto della polizia alle National Series: Ben Carman in coma farmacologico

In Australia si stanno disputando le National Road Series, una kermesse ciclistica che va in scena sul finire della primavera nell’altro emisfero. Il ciclismo non si ferma praticamente mai (anche se si tratta di un evento di scarso valore tecnico), ma purtroppo a fare notizia è il brutto incidente accaduto nel corso del nono e ultimo giorno di gara. I corridori erano impegnati su un circuito di 14 chilometri attorno a Farrant’s Hill, dove soffiava un vento trasversale molto forte.

Gli attaccanti si sono messi in fila indiana e, svoltando dopo una curva con scarsa visibilità, si sono trovati davanti una moto della polizia ferma sul lato sinistro della strada, ma non fuori dalla carreggiata. I primissimi atleti sono riusciti a evitare l’impatto, chi seguiva si è invece andato a schiantare contro la vettura. Il primo a impattare è stato l’australiano Cameron Scott (ARA-Pro Racing Sunshine Coast), il quale si è procurato la frattura del bacino. Ben Carman (Nero Continental) è stato posto in coma farmacologico dopo essere trasportato in elisoccorso all’ospedale di Gold Coast, si è fratturato tibia, perone e rotula. Infortunati anche Ryan Thomas, Tom Chapman e Tom Bolton.

Secondo il primo rapporto, l’agente di polizia si era fermato per assicurarsi che un automobilista, che aveva ignorato le indicazioni di fermarsi, non proseguisse la propria marcia. Per la cronaca, la gara è stata sospesa.

Foto: Lapresse