Ciclismo, Romain Bardet: “Sono molto felice di questa nuova avventura col Team DSM. Non mi sentivo più a mio agio all’AG2R”

Dopo nove stagioni, due podi al Tour de France e tre vittorie di tappa alla Grande Boucle con la maglia dell’AG2R, Romain Bardet è pronto ad una nuova avventura. Il connubio tutto francese da quest’anno non ci sarà visto che il 30enne nativo di Brioude ha deciso di cambiare squadra per trovare nuovi stimoli. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il passaggio al Team DSM, quella che fino alla stagione 2020 era il Team Sunweb.

In una lunga intervista rilasciata a cyclingnews, Romain Bardet ha parlato di ciò che l’ha spinto a lasciare quella che per quasi un decennio è stata la sua squadra: “Non mi sono mai sentito a mio agio quando tutti si aspettano tutto da te. Sono davvero orgoglioso e grato per quello che la squadra ha fatto per me perché abbiamo vissuto grandi emozioni e successi. Ma a un certo punto della mia carriera ho capito di avere bisogno di fare nuove esperienze“.

La pressione, secondo quanto ha raccontato il ciclista francese, è stato un avversario troppo complesso da affrontare in un contesto nel quale era l’unico riferimento per la squadra: “Sono davvero felice di entrare a far parte di un collettivo forte. Non sarà un cerchio intorno a me ed era questa la cosa che stavo cercando. La chiave sarà far parte del gruppo. Quando non hai aspettative specifiche in termini di risultati per te stesso, puoi concentrarti sulla squadra. È una cosa che non faccio da tempo, negli ultimi anni mi sono sempre concentrato sulle gare a tappe“.

Guardando alla prossima stagione Bardet non esclude di saltare il Tour de France che per anni è stato il suo unico obiettivo: “Un aspetto molto positivo sarà quello di avere nuovi obiettivi e non concentrarsi solo sul Tour come ho fatto per tanti anni come ciclista francese in una squadra francese“.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse