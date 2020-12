March Hirschi della Sunweb e Marlen Reusser della Equipe Paule Ka sono stati premiati come ciclisti svizzeri dell’anno, il primo tra gli uomini e la seconda tra le donne. Lo riporta Cyclismactu.net. Hirschi, in questo 2020 funestato dalla pandemia, è stato in assoluto uno dei migliori interpreti delle gare in linea. L’elvetico, dopo aver vinto una frazione al Tour de France, è salito sul podio dei Mondiali e della Liegi-Bastogne-Liegi. Inoltre, si è anche imposto nella Freccia Vallone, grande classica attualmente un po’ decaduta.

Reusser, dal canto suo, è stata una delle migliori cronowomen della stagione. L’elvetica ha conquistato la medaglia di bronzo negli Europei di specialità e quella d’argento, in una prova in cui è stata battuta dalla sola Anna van der Breggen, nella corsa contro il tempo dei Mondiali di Imola. Reusser, inoltre, ha vinto il titolo nazionale a cronometro e si è piazzata tra le prime dieci sia alla Liegi-Bastogne-Liegi che al Mondiale in linea.

Foto: Lapresse