Ciclismo, Fabio Aru alla Qhubeka: “Qui so che posso tornare a vincere”

Dopo la riflessione, l’annuncio: Fabio Aru ha firmato un nuovo contratto con il Team Qhubeka ASSOS. Dopo l’amaro ritiro nella nona tappa del Tour de France 2020, il corridore sardo ha pensato piuttosto attentamente al proprio futuro e quello che un po’ tutti gli addetti ai lavori si aspettavano si è avverato.

Una scelta importante per ritrovare la via smarrita a causa di tanti problemi fisici e anche di quella fiducia che, dopo tante batoste, è venuta a mancare. Il progetto con la UAE Emirates non ha dato i frutti sperati e quindi ci si rimette in gioco per rilanciarsi in vista di quel che sarà. “Sono assolutamente felice di entrare a far parte del Team Qhubeka ASSOS la prossima stagione e sono molto grato a Douglas Ryder che mi ha accolto nella sua squadra. Quando è nata la possibilità di firmare e poi, dopo aver parlato con Douglas e altri membri del team, ho sentito immediatamente che questo era un ambiente di cui volevo far parte“, le parole di Fabio riportate nel comunicato ufficiale.

Grandi motivazioni, quindi, e una scelta ponderata, sulla base anche del modo di lavorare del team: “Alcuni miei nuovi compagni mi hanno detto del potere e dell’impatto che ha avuto su di loro, quando hanno partecipato a cerimonie per la distribuzione di biciclette. Questo mi ha portato a capire l’importanza che la bicicletta ha avuto nella mia vita e il potere che può avere per gli altri. Non vedo l’ora di avere questa opportunità anche in futuro. Negli ultimi anni non ho ottenuto i risultati che speravo e in questa nuova avventura troverò sicuramente gli stimoli giusti per tornare ad essere competitivo, poiché so di essere capace di arrivare a nuovi successi. Il Team Qhubeka Assos è perfetto per raggiungere questi obiettivi e sono molto grato per l’opportunità che mi hanno dato“.

Una sfida affascinante che il Cavaliere dei Quattro Mori vuol vincere. Da questo punto di vista, parole entusiaste quel del Team Principal della squadra Douglas Ryder: “Sono contento di avere Fabio nel nostro team; avere un corridore che ha vinto una Vuelta, è stato 5° al Tour de France e due volte sul podio del Giro d’Italia, aggiunge molto allo sviluppo del nostro team mentre continuiamo a lottare per salire sul podio della corsa più grande del mondo. La passione e l’amore di Fabio per il ciclismo si possono vedere nel modo in cui corre e penso che nella nostra squadra lo vedremo risorgere, perché sono sicuro che otterremo il meglio l’uno dall’altro“.

A questo punto, spetterà alla strada emettere il proprio giudizio.

Foto: LaPresse