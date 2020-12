Il 2020 è stato un anno molto difficile per il mondo dello sport, e non solo, a causa dell’emergenza Covid-19. Sono stati centinaia gli eventi cancellati per i rischi connessi alla pandemia. Purtroppo, seppur con effetti minori, la situazione potrebbe riproporsi anche nella prossima stagione.

Mauricio Vargas, presidente della Federazione colombiana di ciclismo, ha annunciato a Caracol Radio che non si disputerà il Giro di Colombia in programma dal 9 al 14 febbraio. Inizialmente l’ipotesi più accreditata era quella di spostare la gara a ottobre ma data la vicinanza con l’edizione 2022, gli organizzatori hanno optato per la cancellazione.

“Dopo diverse consultazioni con il comitato esecutivo siamo giunti alla conclusione di annullare il Tour Colombia 2021 a causa di misure di sicurezza“, queste le parole del presidente della Federazione colombiana di ciclismo Vargas. Purtroppo le rigide misure di prevenzione renderanno decisamente complessa l’organizzazione degli eventi sportivi di interesse internazionale con atleti provenienti da tutto il mondo.

