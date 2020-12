Champions League, i risultati di stasera: Atalanta agli ottavi, Inter eliminata. Passano Real e Atletico Madrid

Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Questa sera si è delineato il quadro delle formazioni qualificate agli ottavi di finale. L’Atalanta ha raggiunto l’obiettivo grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell’Ajax (Muriel all’85mo minuto), gli orobici chiudono in seconda posizione alle spalle del Liverpool (1-1 in casa del Miidtjylland). L’Inter, invece, saluta l’Europa: bastava vincere a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, invece i nerazzurri si bloccano sullo 0-0 e così passano il turno il Real Madrid e il Borussia Moenchengladbach (gli spagnoli si sono imposti per 2-0 contro i tedeschi, doppietta di Benzema nella prima mezzora).

L’Atletico Madrid stacca il biglietto espugnando il campo del Salisburgo per 2-0 (reti di Hermoso e Carrasco), gli spagnoli chiudono alle spalle del Bayern Monaco (2-0 alla Lokomotiv Mosca, sigilli di Sule e Choupo-Moting). Manchester City e Porto si erano già garantiti il passaggio del turno, oggi hanno chiuso in bellezza regolando rispettivamente il Marsiglia per 3-0 (Torres, Aguero, Sterling) e l’Olympiakos per 2-0 (Otavio e Uribe). Il PSG ha avuto la meglio sull’Istanbul Basaksehir per 5-1 nel match ripreso dopo l’interruzione di ieri (tripletta di Neymar, doppietta di Mbappé) e chiude in testa davanti al Lipsia. Di seguito tutti i risultati di oggi della Champions League e le classifica della fase a gironi.

RISULTATI OGGI CHAMPIONS LEAGUE:

Ajax-Atalanta 0-1

Midtjylland-Liverpool 1-1

PSG-Istanbul Basaksehir 5-1

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 2-0

Inter-Shakhtar Donetsk 0-0

Manchester City-Marsiglia 3-0

Olympiakos-Porto 0-2

Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0

Salisburgo-Atletico Madrid 0-2

CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE:

GRUPPO A: Bayern Monaco 16, Atletico Madrid 9, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

GRUPPO B: Real Madrid 10, Borussia Moenchengladbach 8, Shakhtar Donetsk 8, Inter 6.

GRUPPO C: Manchester City 16, Porto 13, Olympiakos 3, Marsiglia 3.

GRUPPO D: Liverpool 13, Atalanta 11, Ajax 7, Midtjylland 2.

GRUPPO H: PSG 12, Lipsia 12, Manchester United 9, Istanbul Basaksehir 3.

Foto: Lapresse