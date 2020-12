Champions League, i risultati di oggi: Chelsea primo, battaglia tra PSG, Lipsia e United. Ok Juventus, pari Lazio

Questa sera si sono giocate otto partite valide per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La Juventus ha sconfitto la Dinamo Kiev per 3-0 (gol di Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata) e resta così in corsa per il primo posto nel gruppo G, ma dovrà battere il Barcellona con tre gol di scarto al Camp Nou (o con 2, ma dal 3-1 in su). I catalani hanno infilato la quinta vittoria consecutiva, imponendosi per 3-0 sul campo del Ferencvaros (Griezmann, Braithwaite e Dembele sono andati in rete tra 14′ e 28′).

La Lazio ha pareggiato per 1-1 contro il Borussia Dortmund (Ciro Immobile su rigore ha ripreso la rete di Guerreiro). I biancocelesti sono vicinissimi agli ottavi di finale, basterà un pareggio nello scontro diretto contro il Brugge all’Olimpico (i belgi hanno surclassato lo Zenit San Pietroburgo con un secco 3-0: de Ketelaere, Vanaken, Lang). Nel gruppo H può succedere di tutto perché Manchester United, PSG e Lipsia sono appaiati a quota 9: oggi i francesi hanno battuto gli inglesi per 3-1 all’Old Trafford (doppietta di Neymar e rete di Marquinhos, momentaneo pareggio di Rashford), mentre il Lipsia si è imposto per 4-3 sul campo dell’Istanbul Basaksehir (decisivo il gol al 92′ di Sorloth). Il Chelsea ha conquistato il primo posto nel gruppo E grazie al secco 4-0 rifilato al Sivigilia a domicilio, a decidere è stato uno strepitoso poker di Giroud.

Loading...

Loading...

RISULTATI OGGI CHAMPIONS LEAGUE:

Istanbul Basaksehir-Lipsia 3-4

Dinamo Krasnodar-Rennes 1-0

Brugge-Zenit San Pietroburgo 3-0

Borussia Dortmund-Lazio 1-1

Ferencvaros-Barcellona 0-3

Juventus-Dinamo Kiev 3-0

Manchester United-PSG 1-3

Siviglia-Chelsea 0-4

CLASSIFICHE GIRONI CHAMPIONS LEAGUE:

GRUPPO E: Chelsea 13, Siviglia 10, Dinamo Krasnodar 4, Rennes 1.

GRUPPO F: Borussia Dortmund 10, Lazio 9, Brugge 7, Zenit San Pietroburgo 1.

GRUPPO G: Barcellona 15, Juventus 12, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

GRUPPO H: Manchester United 9, PSG 9, Lipsia 9, Istanbul Basaksehir 3.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse