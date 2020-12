Calendario Vuelta a España 2021: date, programma, tv, quando si svolge

La Vuelta a España 2021 partirà sabato 14 agosto dalla cattedrale di Burgos e si concluderà il successivo 5 di settembre (domenica). Ad oggi queste date e la località di partenza sono le uniche cose che conosciamo del grande giro spagnolo, il quale deve ancora venire presentato pubblicamente. Ad aprire la manifestazione sarà una cronometro a squadre, mentre il resto del tracciato, al momento, è un mistero.

Quel che è certo, comunque, è che non mancheranno le salite. Già nei primi giorni, infatti, gli atleti potrebbero affrontare una frazione che si conclude in vetta a una delle erte simbolo della Vuelta a Burgos, sia esso il Picon Blanco o Lagunas de Neila. La corsa, come ogni anno, verrà trasmessa, in diretta, in Italia, da Eurosport e sarà anche visibile in streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DELLA VUELTA 2021

Data d’inizio: 14 agosto

Data dell’ultima frazione: 5 settembre

Diretta TV: Eurosport

Diretta streaming: Eurosport Player

Foto: Lapresse