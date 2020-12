Il 2020 sta per andare definitivamente in archivio ed è arrivato dunque il momento di proiettarci all’anno venturo per quanto riguarda la vela. Nonostante la grande incertezza legata all’evoluzione della pandemia nel mondo, il calendario degli eventi in programma nel 2021 è già molto folto e presenta davvero un numero elevato di manifestazioni di alto profilo. Gennaio e febbraio saranno caratterizzati dalla Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti (in cui è presente anche Luna Rossa) che decreterà il Challenger ufficiale in vista della 36ma America’s Cup. Il Match della Coppa America 2021 si disputerà invece dal 6 marzo sempre ad Auckland, in Nuova Zelanda, con i campioni in carica di Emirates Team New Zealand che proveranno a difendere il titolo contro la vincente della Prada Cup.

A marzo scatterà anche la stagione internazionale delle classi olimpiche, con il Portogallo che ospiterà gli Europei RS:X e soprattutto i Mondiali 470, mentre Palma di Maiorca sarà nuovamente sede del Trofeo Princesa Sofia, che nel 2021 sarà valevole inoltre come ultimo evento di qualificazione olimpica europea per le classi 49er, 49erFX e Nacra 17. Sempre in ottica Tokyo, fari puntati in casa Italia anche a Hyeres dal 17 al 24 aprile nell’ambito della Semaine Olympique Française (in cui verranno assegnate le medaglie iridate nell’RS:X) con l’ultima chance a disposizione per strappare la carta olimpica nel Laser Standard.

L’ultima gara di qualificazione a cinque cerchi che vedrà coinvolta la selezione tricolore andrà in scena poi dal 4 al 12 maggio in quel di Porto con la Finn Gold Cup. Dopo le regate olimpiche, previste a Enoshima dal 25 luglio al 4 agosto, ci sarà spazio per altri tre Campionati del Mondo: Laser Standard a Barcellona, Laser Radial in Texas, mentre le classi acrobatiche 49er, 49erFX e Nacra 17 saranno di scena in Oman. Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di vela previsti nel 2021:

CALENDARIO 2021 VELA

15 gennaio-22 febbraio Prada Cup – Auckland (Nuova Zelanda)

6-21 marzo America’s Cup – Auckland (Nuova Zelanda)

7-13 marzo Europei RS:X, Mondiali Youth RS:X – Vilamoura (Portogallo)

8-13 marzo Mondiali 470 – Vilamoura (Portogallo)

26 marzo-3 aprile Trofeo Princesa Sofia – Palma (Spagna)

17-24 aprile Semaine Olympique Française/Mondiali RS:X – Hyeres (Francia)

30 aprile-8 maggio Europei 470 – Hyeres (Francia)

4-12 maggio Finn Gold Cup – Porto (Portogallo)

15-22 maggio Europei Laser – Varna (Bulgaria)

2-6 giugno Medemblik Regatta – Medemblik (Olanda)

9-16 giugno Europei Under 21 Laser – Tivat (Montenegro)

23-27 giugno Kieler Woche – Kiel (Germania)

26 giugno-3 luglio Europei Youth Laser Radial – Kastela (Croazia)

5-11 luglio Mondiali Junior 49er, 49erFX e Nacra 17 – Gdynia (Polonia)

11-18 luglio Mondiali Junior 470 – Sanremo (Italia)

23-31 luglio Mondiali Youth Laser Radial – Lago di Garda (Italia)

24-31 luglio Europei Junior 470 – Formia (Italia)

25 luglio-4 agosto Giochi Olimpici – Tokyo (Giappone)

19-27 agosto Mondiali Under 21 Laser – Portland (Gran Bretagna)

4-8 settembre Europei Junior 49er, 49erFX e Nacra 17 – Lago di Lipno (Repubblica Ceca)

9-16 settembre Mondiali Laser Standard – Barcellona (Spagna)

10-17 ottobre Mondiali Laser Radial – Shoreacres (USA)

16-21 novembre Mondiali 49er, 49erFX e Nacra 17 – Oman

Foto: Ufficio Stampa Luna Rossa