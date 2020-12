Calendario tennis 2021: si comincia dagli Stati Uniti? Attesa l’ufficialità, Australian Open a febbraio

C’è grande attesa da parte di tutti gli appassionati di tennis per conoscere il calendario del 2021. L’ATP dovrebbe svelare a breve le date dei tornei previsti nei primi tre-quattro mesi del 2021. Tra domani e lunedì dovrebbe arrivare una bozza del programma, sicuramente non avremo il calendario completo di tutto l’anno: l’emergenza sanitaria ha complicato le cose e la situazione non è delle più rosee. Jean-François Caujolle, direttore del torneo di Marsiglia, ha dichiarato a “Sans Filet” che domenica 13 dicembre dovrebbe essere il giorno buono per conoscere il piano elaborato dal consiglio di amministrazione.

Sono diversi i nodi da sciogliere. Il primo riguarda gli Australian Open: lo Slam di Melbourne dovrebbe incominciare l’8 febbraio, venendo slittato di tre settimane rispetto alla data originarria. Ad aprire l’anno dovrebbe essere l’ATP 250 di Delray Beach (4-13 gennaio nella località della Florida, c’è stata un’anticipazione con un tweet ufficiale poi cancellato), mentre non è ancora definito il destino di Indian Wells che potrebbe rinunciare per il secondo anno consecutivo, liberando due settimane nel calendario. Si parla anche dell’addio all’ATP 500 di Rio Janeiro, i cui diritti sarebbero già in vendita.

Foto: Lapresse